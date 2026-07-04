ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पीएम मोदी को मिली धमकी, जांच में जुटीं एजेंसियां

PM Modi Australia Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न दौरे पर जाने वाले हैं. इस दौरे से पहले सोशल मीडिया पर एक धमकी भरी टिप्पणी सामने आने के बाद ऑस्ट्रेलियाई एजेंसियां जांच में जुट गई हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह टिप्पणी फेसबुक पर “मेलबर्न मीट्स मोदी” कार्यक्रम से जुड़े एक पोस्ट के नीचे की गई थी. मामला सामने आने के बाद इसे तुरंत ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस (AFP) के पास भेजा गया. सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह पोस्ट किसने और किस मकसद से की थी.
रिपोर्ट के अनुसार, फेसबुक पर “अबू मुस्तफा” नाम के एक अकाउंट से यह टिप्पणी की गई थी. इस पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी के मेलबर्न कार्यक्रम को लेकर धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया. बताया गया कि यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर आते ही अधिकारियों के ध्यान में आ गई. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पोस्ट को गंभीरता से लिया और तुरंत जांच शुरू कर दी. ऑस्ट्रेलिया में किसी भी विदेशी नेता को दी गई धमकी को सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर माना जाता है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच के दौरान अधिकारियों ने उस सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े आईपी एड्रेस की पहचान कर ली है. अब यह पता लगाया जा रहा है कि पोस्ट किस जगह से किया गया और इसके पीछे कौन व्यक्ति या समूह हो सकता है. साथ ही यह भी जांच हो रही है कि क्या इस मामले में किसी कानून का उल्लंघन हुआ है. हालांकि, ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने अब तक इस जांच को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.
ऑस्ट्रेलिया में जब भी किसी बड़े विदेशी नेता का दौरा होता है, तब सुरक्षा के लिए कई एजेंसियां मिलकर काम करती हैं. इसमें ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस, राज्य पुलिस और विशेष सुरक्षा इकाइयां शामिल रहती हैं. प्रधानमंत्री मोदी के मेलबर्न दौरे के दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था पहले से काफी मजबूत रहने की उम्मीद है. सुरक्षा एजेंसियां हर इनपुट पर नजर रख रही हैं ताकि कार्यक्रम बिना किसी परेशानी के पूरा हो सके.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं. इसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठकों के साथ भारतीय समुदाय के बड़े कार्यक्रम “मेलबर्न मीट्स मोदी” में भी शामिल होना है. इस कार्यक्रम का आयोजन मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में होना है. फिलहाल सोशल मीडिया पर सामने आई धमकी की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं.
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