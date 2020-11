Delhi: Austrian Embassy to remain closed for general public till 11th November in wake of terror attack in Vienna: वियना में हुई आतंकी गोलीबारी के मद्देनजर दिल्‍ली स्थित ऑस्‍ट्रि‍याई एम्‍बेसी (Austrian Embassy) को आम जनता के लिए 11 नवंबर तक बंद रहेगी. बता दें कि पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि राजधानी वियना के मध्य में हुए हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है और 17 लोग जख्मी हुए हैं. घायलों में एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है. Also Read - बंगाल की खाड़ी में भारत, यूएस, जापान ऑस्‍ट्रेलिया की Navy का अभ्‍यास शुरू, चीन के बदले सुर

ऑस्ट्रिया के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि वियना में गोलीबारी के बाद चार लोगों की मौत हो गई है. पुलिस ने एक संदिग्ध को भी मार गिराया है.

Delhi: Austrian Embassy in New Delhi to remain closed for general public till 11th November in wake of terror attack in Vienna, Austria.

