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रात का वक्त, ऑस्ट्रियन पिस्टल, 3 गोलियां और फर्जी नंबर प्लेट वाली कार, कैसे हुई शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या?

Subhendu Adhikari PA Murder: वारदात के 12 घंटे बाद अब तक इस केस में कई खुलासे हो चुकै हैं, जैसे पिस्टल और अपराधियों की ओर से इस्तेमाल किया गया वाहन. हमलावर कौन थे और उनकी मकसद क्या था, जैसे सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं.

Published date india.com Updated: May 7, 2026 11:27 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
रात का वक्त, ऑस्ट्रियन पिस्टल, 3 गोलियां और फर्जी नंबर प्लेट वाली कार, कैसे हुई शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या?
(photo credit ANI/PTI, for representation only)

Subhendu Adhikari PA Murder: पश्चिम बंगाल के मध्यमग्राम में बुधवार रात भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ (एयर फोर्स के पूर्व सैनिक) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जांचकर्ताओं ने बताया कि हमलावरों के एक गिरोह ने मोटरसाइकिल पर आकर चंद्रनाथ पर तीन गोलियां चलाईं, लेकिन उससे पहले एक नकली नंबर प्लेट वाली गाड़ी ने उनकी कार का रास्ता रोक दिया था.

कब और कहां हुई हत्या

यह सनसनीखेज हत्या रात करीब 10.30 बजे हुई. मध्यमग्राम के डोलतला के पास मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने पीड़ित की कार को रोक लिया. ये हमलावर उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे.

कौन से वाहन हुए इस्तेमाल

बताया जा रहा है कि नकली नंबर प्लेट वाली कार ने रथ की कार को सड़क के बीच में रुकने पर मजबूर कर दिया. इसके बाद बाइक पर सवार हमलावरों ने कार की खिड़की से उन्हें गोली मार दी. नकली नंबर प्लेट वाली कार में सवार लोग गाड़ी को वहीं छोड़कर मोटरसाइकिल से फरार हो गए.

कहां-कहां गोली लगी चंद्रनाथ रथ को

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि पीड़ित को मृत अवस्था में ही अस्पताल लाया गया था. उनके सीने पर गोलियों के घाव थे, जिनमें से एक गोली सीधे उनके दिल में लगी थी. एक और गोली उनके पेट के हिस्से में लगी थी.

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हत्या में क्या अन्य जानकारियां सामने आईं

  • एक चश्मदीद ने दावा किया कि हमलावर देखने में पेशेवर लग रहे थे।
  • गोलियां बहुत करीब से (पॉइंट-ब्लैंक रेंज से) चलाई गई थीं
  • हमलावरों ने चार मोटरसाइकिलों और एक कार का इस्तेमाल किया था
  • हत्या की यह वारदात पीड़ित के घर से करीब 170 मीटर की दूरी पर हुई थी

बंगाल के पुलिस महानिदेशक सिद्धार्थ नाथ गुप्ता ने कहा, एक संदिग्ध गाड़ी, जिसने कथित तौर पर रथ की कार का रास्ता रोका था, उसे जब्त कर लिया गया है. हालांकि, उस पर लगी नंबर प्लेट नकली पाई गई. हमने घटनास्थल से खाली कारतूस और ज़िंदा गोलियां बरामद की हैं इस चरण पर, हमले के पीछे का मकसद साफ नहीं है.

एक पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि हमलावरों ने शायद Glock 47X पिस्तौल का इस्तेमाल किया हो. यह एक ऑस्ट्रियाई पिस्टल है. इस तरह के हथियार का इस्तेमाल आम तौर पर साधारण अपराधी नहीं करते हैं. हम जांच कर रहे हैं कि क्या इसमें पेशेवर शूटर शामिल थे.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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