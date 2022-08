Author Civic Chandran Sexual Harassment Case: केरल की एक अदालत ने आज बुधवार को यौन उत्पीड़न के मामले में सुनवाई करते हुए लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने माना की आईपीसी की धारा 354ए के तहत प्रथम दृष्टता अपराध नहीं लगता जब महिला ने ‘यौन उत्तेजक कपड़े’ पहन रखे थे. लाइव लॉ के मुताबिक आरोपी ने जमानत अर्जी के साथ महिला की तस्वीरें भी पेश की थीं.Also Read - अश्लील फिल्म मामले में राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, क्या फिर जाएंगे जेल?

जिसके बाद कोझीकोड सेशन कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी ने जमानत अर्जी के लिए जो तस्वीरें पेश की हैं, उनसे पता चलता है कि वास्तविक शिकायतकर्ता ने खुद ऐसे कपड़े पहन रखे हैं कि जो यौन उत्तेजक हैं. ऐसे में आईपीसी की धारा 354ए प्रथम दृष्टता आरोपी खिलाफ नहीं जाएगी. Also Read - Rajasthan News: जज पर 14 साल के लड़के की मां ने लगाया आरोप-मेरे बेटे को नशीली दवा खिलाकर उसके साथ...

कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल खड़े किए कि शारीरिक रूप से अक्षम 74 वर्षीय आरोपी शिकायतकर्ता को जबरन अपनी गोद में बिठा सकता है और उसके ब्रेस्ट को पुश कर सकता है. मालूम हो कि धारा 354ए यौन उत्पीड़न और उसके दंड से संबंधित है. Also Read - Bombay High Court ने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न मामलों के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी किए, जानिए

Kerala | Sexual harassment will not prima facie stand when the complainant was wearing a dress that was sexually provocative – Kozhikode Sessions Court observed while granting bail to activist Civic Chandran in a sexual harassment case, on 12th August. (1/2)

— ANI (@ANI) August 17, 2022