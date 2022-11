ऑटोरिक्शा ब्लास्ट: मंगलुरु बम विस्फोट करने वाले संदिग्ध के आतंकी संबंध थे, सीएम बोम्मई ने दी ये जानकारी

बल्लारी: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि मंगलुरु में कथित तौर पर बम विस्फोट करने वाले संदिग्ध के आतंकी संबंध थे, क्योंकि वह पड़ोसी तमिलनाडु के कोयंबटूर सहित विभिन्न स्थानों पर गया था. मुख्यमंत्री बोम्मई ने बल्लारी में संवाददाताओं से कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह एलईडी से जुड़ा उपकरण था.विस्फोट शनिवार शाम को एक पुलिस थाने के पास एक ऑटोरिक्शा में हुआ, जिसमें यात्री और चालक घायल हो गए.दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सीएम ने कहा, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) और गुप्तचर ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी भी मामले की जांच में राज्य पुलिस के साथ शामिल हो गए हैं.उन्होंने कहा कि एनआईए की चार सदस्यीय टीम मौके पर पहुंच गई है और पुलिस के साथ समन्वय कर रही है.