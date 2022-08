नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रविवार को अकासा एयर की पहली व्यावसायिक उड़ान का उद्घाटन किया , जिसका मुंबई-अहमदाबाद मार्ग पर संचालित हो गया . इससे पहले, 22 जुलाई को भारत की नवीनतम एयरलाइन अकासा एयर ने शुक्रवार को अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई और कोच्चि में प्रारंभिक नेटवर्क के साथ अपनी पहली व्यावसायिक उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग शुरू की.Also Read - 'पानी पानी हो गई' तेजस्वी, बिग बॉस 15 में धमाकेदार एंट्री से किया धमाल देखें Video

अकासा एयर 7 अगस्त, 2022 से मुंबई और अहमदाबाद के बीच 28 साप्ताहिक उड़ानों की पेशकश करके अपना परिचालन शुरू शुरू कर दिया है. इससे पहले, इस साल जुलाई में, निवेशक राकेश झुनझुनवाला-समर्थित एयरलाइन ने नागरिक उड्डयन नियामक महानिदेशालय (डीजीसीए) से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट (एओसी) प्राप्त किया था.

A new chapter in Civil Aviation begins today with the inauguration of @AkasaAir by Sh @JM_Scindia ji in the august presence of MoS MoCA Sh @Gen_VKSingh ji, Secy MoCA Sh @RajivBa69399039 ji & Jt Secy, MoCA Smt @ushapadhee1996 ji. It’s a landmark day in Civil Aviation. pic.twitter.com/0BeOqo9DoA

— Office Of JM Scindia (@Officejmscindia) August 7, 2022