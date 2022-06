कोरोना (Coronavirus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर पाबंदियों (Covid Restriction) की शुरुआत हो गई हैं. कई राज्यों में मास्क को अनिवार्य किये जाने के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एयरपोर्ट और विमान में मास्क लगाना जरूरी (Mask Mandatory) कर दिया है. नए नियमों के बाद अब सिर्फ असाधारण स्थिति में ही मास्क हटाने की इजाजत दी जाएगी. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के आदेश के अनुसार, उल्लंघन करने वालों को ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में रखा जा सकता है.Also Read - फिर से डराने लगे कोरोना के आंकड़े, एक दिन में आए इतने केस कि जानकारों ने बताया खतरे की घंटी

DGCA ने कहा है कि जो यात्री मास्‍क नहीं पहनेंगे उन्‍हें ‘Uncontrolled’ माना जाए और विमान रवाना होने से फ्लाइट से उतार दिये जाएं. नागरिक उड्डयन नियामक ने ब्योरा देते हुए कहा कि सीआईएसएफ कर्मी हवाई अड्डों पर मास्क दिशानिर्देशों को लागू करने के प्रभारी होंगे. Also Read - कोरोना वायरस से संक्रमित कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कल ED के सामने पेश नहीं होंगी- रिपोर्ट

As per HC order, violators can be put on 'no fly list'.

