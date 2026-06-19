'गोमांस के पैसे से बना राम मंदिर?' अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर उठे सवाल, आस्था बनाम राजनीति की नई बहस

राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद के विवादित बयान ने नई बहस छेड़ दी है. समर्थक इसे सवाल उठाने का अधिकार बता रहे हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि बिना प्रमाण ऐसे आरोप करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं और आस्था को ठेस पहुंचाते हैं.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 19, 2026, 8:26 PM IST
'गोमांस के पैसे से बना राम मंदिर?' अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर उठे सवाल, आस्था बनाम राजनीति की नई बहस

अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर को करोड़ों हिंदुओं की आस्था, संघर्ष और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में जब किसी प्रमुख धार्मिक व्यक्ति की तरफ से मंदिर या उससे जुड़े ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से बहस और विवाद दोनों खड़े होते हैं. हाल के दिनों में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य होने का दावा करने वाले अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के एक बयान ने इसी तरह का विवाद पैदा कर दिया है.

अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर ट्रस्ट और उसके कामकाज को लेकर तीखी टिप्पणी की. उनके बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा शुरू हो गई. कई लोगों ने उनके आरोपों को बेहद गंभीर बताया और कहा कि अगर ऐसे दावे किए जा रहे हैं तो उनके समर्थन में ठोस प्रमाण भी सामने आने चाहिए. वहीं, दूसरी ओर कुछ लोग इसे ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने के अधिकार के रूप में देख रहे हैं.

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राम मंदिर का निर्माण देश और विदेश में रहने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के दान से हुआ है. मंदिर निर्माण अभियान के दौरान समाज के लगभग हर वर्ग ने योगदान दिया था. यही वजह है कि जब मंदिर के वित्तीय स्रोतों या निर्माण प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं. उनके लिए ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि लंबे संघर्ष के बाद हासिल हुई सांस्कृतिक उपलब्धि भी है.

प्रबंधन को लेकर शिकायतें सामने आई हैं

विवाद का एक पहलू ट्रस्ट की पारदर्शिता से भी जुड़ा है. समय-समय पर मंदिर से जुड़े कुछ मामलों और दान प्रबंधन को लेकर शिकायतें सामने आई हैं, जिनकी जांच की मांग भी उठती रही है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संस्था के कामकाज पर सवाल उठाना असामान्य नहीं है, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि आरोपों को तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही रखा जाना चाहिए. बिना सबूतों के लगाए गए आरोप समाज में भ्रम और अविश्वास बढ़ा सकते हैं.

इस पूरे विवाद में राजनीति का पहलू भी सामने आ रहा है. कुछ लोग मानते हैं कि राम मंदिर लंबे समय से राजनीतिक विमर्श का हिस्सा रहा है, इसलिए उससे जुड़े बयान अक्सर धार्मिक बहस से आगे बढ़कर राजनीतिक रंग ले लेते हैं. यही वजह है कि विभिन्न राजनीतिक दल और उनके समर्थक भी इस मुद्दे पर खुलकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि धार्मिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है. साथ ही सार्वजनिक जीवन में प्रभाव रखने वाले लोगों को भी अपने बयानों की गंभीरता को समझना चाहिए.

फिलहाल ये मामला आस्था, पारदर्शिता और राजनीति के बीच संतुलन की बहस बन गया है. एक तरफ श्रद्धालु मंदिर के सम्मान और उसकी पवित्रता की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग ट्रस्ट के कामकाज पर सवाल उठाने को आवश्यक मानते हैं. आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस विवाद पर संबंधित पक्ष क्या स्पष्टीकरण देते हैं और क्या कोई ठोस तथ्य सामने आते हैं. तब तक ये मुद्दा सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बना रह सकता है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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