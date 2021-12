Awantipora Encounter Update: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के बड़ागाम इलाके में रविवार की सुबह से ही आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है. सुरक्षाबलों के अधिकारियों ने कहा, “अवंतीपोरा के बड़ागाम इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है और पुलिस और सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं.” कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया है कि पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम ने उस इलाके को घेर लिया है, जहां आतंकवादी छुपे हुए थे. खुफिया जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान शुरू किया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई. जैसे ही सुरक्षा बल उस स्थान पर पहुंचे, जहां आतंकवादी छिपे हुए थे, तभी आतंकवादियों ने खुद का बचाव करने के लिए गोलीबारी शुरू कर दी.Also Read - Encounter में टॉप JeM कमांडर आतंकवादी शाम सोफी मारा गया, J&K में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी

सुरक्षाबलों की तरफ से अभी तक मिल रही शुरूआती सूचनाओं के आधार पर सुरक्षाबलों को एक आतंकी को ढेर करने में सफलता मिली है. अन्य विवरण की प्रतीक्षा है.

कश्मीर के आइजी के विजय कुमार ने भी एक आतंकी के मारे जाने की पुष्टि की है. हालांकि, मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों की संख्या तीन के करीब बताई जा रही है. फिलहाल दोनों ओर से फायरिंग जारी है.सुरक्षाबलों और पुलिस ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है. आसपास रह रहे लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है.

