नई दिल्ली. देश में धार्मिक पहचान के कारण घृणा अपराधों के बढ़ते मामलों पर चिंता प्रकट करते हुए प्रबुद्ध नागरिकों के एक समूह ने बीते 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा. इसमें कहा गया है कि ‘‘जय श्री राम’’ का उद्घोष भड़काऊ नारा बनता जा रहा है और इसके नाम पर पीट-पीट कर हत्या के कई मामले हो चुके हैं. पीएम नरेंद्र मोदी के नाम खुला खत लिखे जाने का यह मामला अब तूल पकड़ने लगा है. कई केंद्रीय मंत्रियों समेत भाजपा नेताओं ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार को कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए ‘अवॉर्ड वापसी’ गैंग फिर से सक्रिय हो गया है. इससे पहले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि देश में दलित और अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं.

फिल्मकार अडूर गोपालकृष्णन और अपर्णा सेन, गायिका शुभा मुद्गल और इतिहासकार रामचंद्र गुहा, समाजशास्त्री आशीष नंदी सहित 49 नामी शख्सियतों ने 23 जुलाई को यह पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि ‘‘असहमति के बिना लोकतंत्र नहीं होता है.’’ इस पर केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. सिंह ने पत्रकारों से कहा, “मॉब लिंचिंग का सवाल उठाने वाले यह लोग तब कहां थे जब कैराना (उत्तर प्रदेश) के विधायक हाल ही में मुसलमानों को हिंदुओं की दुकानों से सामान नहीं खरीदने के लिये कह रहे थे. वे क्यों खामोश रहे?” पत्र के बारे में पूछे जाने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि ऐसा लगता है कि ‘अवॉर्ड वापसी’ गैंग सक्रिय हो गया है. मंत्री ने कहा, “अवॉर्ड वापसी गैंग मोदी सरकार को बदनाम करने और उसे अस्थिर करने के मकसद से फिर सक्रिय हो गया है.”

Aparna Sen, one of the signatories to open letter to PM Modi: We’re anxious about the state our country is in today. All over India people are being lynched, why people of different faiths are being forced to say ‘Jai Shri Ram’. pic.twitter.com/Fd2X3wyHjk

