नई दिल्ली: अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों से अपनी जिरह को खत्म करने की संभावित समय-सीमा बताने को कहा है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने सुनवाई के 25वें दिन लंच के बाद मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन से इस मामले में जिरह पूरा करने का समय-सीमा बताने को कहा.

Ayodhya land (Title) dispute case: Supreme Court’s five-Judge Constitution bench headed by CJI Ranjan Gogoi, asked all the parties, to apprise it the tentative time as to when the conclusion of the arguments would likely be. Today is the 25th day of the argument. pic.twitter.com/utCjlMtY7o

