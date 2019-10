लखनऊ: राम की नगरी अयोध्या दीपों की रोशनी से जगमगा उठी है. 5 लाख 51 हजार से दीपक जलाए जा रहे हैं. दीपों की जगमग में यहां अलौकिक दृश्य बना हुआ है. राम की नगरी दीपों की रोशनी से जगमगा उठी है. सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्री यहां मौजूद हैं. सीएम योगी ने आरती में भी हिस्सा लिया. यूपी की योगी सरकार अयोध्या में धूमधाम से दीपोत्सव मना रही है.

#WATCH ‘Deepotsava’ celebrations at Ram ki Paidi in #Ayodhya. Over 5.50 lakh earthen lamps have been lit in Ayodhya today as a part of #Diwali celebrations. pic.twitter.com/mJROkg8ZHQ

