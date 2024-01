Ayodhya: राम लला प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज से घर-घर दिया जाएगा बुलावा, ऐसा दिखता है निमंत्रण पत्र

अयोध्या राम मंदिर अभिषेक समारोह 22 जनवरी 2024 को होने वाला है.इसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी है. ‘रामलला’ के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण पत्र बांटने का सिलसिला शुरू हो गया है. पूजन की प्रक्रिया 16 जनवरी से विधि-विधान से शुरू हो जाएगी. प्राण प्रतिष्ण के लिए 2 मंडप और 9 हवन कुंड बनाए जा रहे हैं.

VIDEO | The process of distributing invitation letters for the consecration ceremony of ‘Ram Lalla’ in Ayodhya has started.

Ayodhya Ram Temple consecration ceremony is scheduled to take place on January 22, 2024.#AyodhyaRamTemple pic.twitter.com/fD83VYl54X

— Press Trust of India (@PTI_News) December 2, 2023