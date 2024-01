अयोध्या में राम मंदिर के बाहर भारी भीड़, सुबह 3 बजे से ही उमड़े श्रद्धालु, देखें VIDEO

अयोध्या में राम मंदिर आज से जनता के लिए खोल दिया गया है. अयोध्या में संपन्न हुए रामलला के ‘प्राण प्रतिष्ठा’ समारोह के बाद आज मंगलवार को श्री राम मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी. प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहली सुबह श्री राम लला की पूजा-अर्चना करने और उनके दर्शन करने के लिए भक्त सुबह 3 बजे से ही बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं.

#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: Heavy rush outside the Ram Temple as devotees throng the temple to offer prayers and have Darshan of Shri Ram Lalla on the first morning after the Pran Pratishtha ceremony pic.twitter.com/gQHInJ5FTz

— ANI (@ANI) January 23, 2024