'मंदिर का रास्ता गुलामी का...', फिर बिगड़े बिहार के शिक्षा मंत्री के बोल| देखें पूरा Video

Bihar Education Minister Remark: आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह और अजय यादव के बाद अब बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी मंदिर विवाद में कूद पड़े हैं. उन्होंने भी एक विवादित बयान जारी कर दिया. उनका कहना है कि ‘मंदिर का रास्ता गुलामी का और स्कूल का रास्ता उजाले का होता है.’

इतना ही नहीं प्रोफेसर चंद्रशेखर ने आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी नहीं बल्कि हमारी मां सावित्री बाई फूले की बात को दोहराया है, जोकि देश की पहली महिला शिक्षिका थीं. चंद्रशेखर ने रोहतास के डेहरी में एक कार्यक्रम में पहुंचकर ये बयान जारी किया है.

चंद्रशेखर ने आगे कहा कि फतेह बहादुर के बयान के खिलाफ षड्यंत्रकारियों (बीजेपी) ने उनके जीभ काटने की कीमत लगा दी. उन्होंने कहा, ‘अब एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब आहूति नहीं देगा. अब लोग आहूति लेना जानता है. षड्यंत्रकारी याद रखें बहुजन लोगों का इतना पसीना बहेगा कि समुंदर बन जाएगा और विरोधी सात समुंदर पार खड़े नजर आएंगे.’

चंद्र शेखर ने कहा, ‘अगर आप घायल हो जाएंगे तो कहां जाएंगे? मंदिर या अस्पताल? अगर आप शिक्षा चाहते हैं और अधिकारी, विधायक या सांसद बनना चाहते हैं तो क्या आप मंदिर या स्कूल जाएंगे? फतेह बहादुर सिंह ने वही कहा जो सावित्रीबाई फुले ने कहा था. यहां गलत क्या है? उन्होंने सावित्रीबाई फुले को उद्धृत किया. क्या शिक्षा जरूरी नहीं है? हमें छद्म हिंदुत्व और छद्म राष्ट्रवाद से सावधान रहना चाहिए. जब भगवान राम हममें से हर एक में और हर जगह रहते हैं, तो आप उन्हें खोजने के लिए कहां जाएंगे?जो स्थल आवंटित किए गए हैं, उन्हें शोषण का स्थल बना दिया गया है, जिसका इस्तेमाल समाज में कुछ षड्यंत्रकारियों (BJP) की जेबें भरने के लिए किया जाता है.’

#WATCH | Bihar Education Minister Chandra Shekhar says, “If you get injured, where will you go? Temple or hospital? If you want education and want to become an officer, MLA, or MP, will you go to a temple or school? Fateh Bahadur Singh (RJD MLA) said the same thing that had been… pic.twitter.com/4Vz3xFDaZc

— ANI (@ANI) January 8, 2024