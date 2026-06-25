राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में किन 8 लोगों पर दर्ज हुई FIR, उन पर क्या आरोप? हो सकती है कितने साल की सजा?

Ram Mandir Donation Scam: राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी. 13 दिसंबर 2025 को मंदिर ट्रस्ट की बैठक में जानकारी सामने आई थी कि अब तक ट्रस्ट को कुल 4,575 करोड़ रुपये मिले हैं.

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राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी. (ANI)

राम मंदिर चढ़ावे से हुई चोरी 200 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का अनुमान.

रामलला की पादुका, सोने की प्रतिमा और हीरों का हार भी गायब.

अब तक तमाम सेवादारों से SIT ने की 20 करोड़ रुपये की रिकवरी.

23 जून को SIT ने यूपी सरकार को सौंपी थी प्राइमरी रिपोर्ट.

अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में करीब 15 दिनों बाद गुरुवार (25 जून 2026) को FIR दर्ज हो गई. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य श्रीकृष्ण मोहन ने रामजन्मभूमि कोतवाली में ये FIR दर्ज कराई है. FIR में चंपत राय समेत अन्य बड़े पदाधिकारियों के नाम नहीं हैं. 8 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है. बाकी अज्ञात आरोपी हैं.

आइए जानते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में किन-किन 8 लोगों पर FIR हुई? मंदिर में इनका क्या रोल था? इन लोगों पर क्या आरोप हैं? दोषी साबित होने पर क्या सजा हो सकती है?

किन-किनके खिलाफ दर्ज हुई FIR?

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में दर्ज हुई FIR में रमाशंकर यादव (टिन्नू यादव), लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष और करुणेश के नाम हैं. इनके खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई गई हैं. इनमें टिन्नू, लवकुश और अनुकल्प की गिरफ्तारी हो चुकी है. बाकियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दर्ज हुई पहली FIR, ट्रस्ट ने की थी शिकायत

1. रामशंकर यादव ‘टिन्नू’: इन्हें राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी माना जाता है. टिन्नू पहले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर थे, लेकिन अब सहयोगी हैं. मंदिर में इनकी जिम्मेदारी दानपेटियों में डाले गए पैसों की गिनती से जुड़ी थी. SIT को जांच के दौरान दानपात्रों की चाबियां टिन्नू के पास मिलीं थी. FIR में आरोप है कि टिन्नू ने डोनेशन काउंटिंग से जुड़े 8 महीने के CCTV फुटेज डिलीट करवाए.

2.अनुकल्प मिश्रा: इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा अनुकल्प मिश्रा की हो रही है. अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र के बसावां गांव निवासी अनुकल्प मिश्रा श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट में दानराशि की गिनती और रखरखाव से जुड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे.उन्हें इस घोटाले का प्रमुख साजिशकर्ता या मास्टरमाइंड बताया जा रहा है.अनुकल्प मिश्रा के पैतृक गांव में उनके मकान से लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक फार्म हाउस भी बनाया गया है.

3. लवकुश मिश्रा: ये अनुकल्प मिश्रा के बहनोई हैं. राम मंदिर के दानपेटियों की गिनती की टीम में ये भी शामिल थे.लवकुश मिश्रा को वैसे से मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हर महीने 18 से 20 हजार रुपये वेतन मिलता था. लेकिन, इनका रसूख इससे कहीं ज्यादा हो गया था. SIT को जांच में जानकारी मिली कि लवकुश मिश्रा ने 40 लाख रुपये का प्लॉट अयोध्या में खरीदा था. यहां घर बन रहा है.

4. अविनाश शुक्ला: इन्हें भी चंपत राय का करीबी माना जाता है. इनकी ड्यूटी दानपेटियों में आए चढ़ावे की काउंटिंग के जगह लगती थी.

5. रमाशंकर मिश्रा: ये अविनाश शुक्ला के करीबी हैं और उनके साथ ही काउंटिंग ड्यूटी पर रहते थे.

6. मनीष यादव: ये मंदिर के कर्मचारी हैं. इनकी भी गिनती राम मंदिर में आए चढ़ावे की गिनती करना था.

7.सुभाष: मूल रूप से बलिया का रहने वाले सुभाष राम मंदिर में कर्मचारी और सेवादार थे. इनपर चढ़ावा चोरी का आरोप है.

8. करुणेश: ये भी राम मंदिर में सेवादार की जिम्मेदारी निभा रहे थे. आरोप है कि इन्होंने चढ़ावे की चोरी की.

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किन धाराओं में केस दर्ज हुआ और कितनी हो सकती है सजा?

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में इन 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराएं लगाई गई हैं. धारा 306 के तहत कर्मचारी या सेवक की गई चोरी को अपराध माना जाता है. इस धारा में दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है.

BNS की धारा 316(5) गंभीर विश्वासघात (Criminal Breach of Trust) से जुड़ी है, यह तब लागू होती है, जब किसी को सौंपी गई संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया जाता है. इस अपराध में उम्रकैद या 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है.

मामले में धारा 317(4) BNS भी शामिल है. यह धारा चोरी की संपत्ति को बार-बार अपने पास रखने या उसके कारोबार से संबंधित मामलों पर लागू होती है. इसके तहत भी उम्रकैद या 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है.

धारा 317(5) BNS चोरी की संपत्ति को छिपाने या ठिकाने लगाने में मदद करने वालों पर लगाई जाती है. इस अपराध के लिए 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजा के रूप में दिए जा सकते हैं.

इसके साथ ही धारा 61 BNS के तहत आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy) का आरोप भी लगाया गया है. इस धारा में सजा उस मूल अपराध की गंभीरता के अनुसार तय की जाती है, जिसकी साजिश रची गई हो.

इन सभी 8 लोगों पर धारा 3(5) BNS भी लागू है, जो संयुक्त जिम्मेदारी से संबंधित है. अगर कई लोग मिलकर अपराध करते हैं, तो सभी आरोपियों पर समान रूप से जिम्मेदारी तय की जाती है. उन्हें उसी आधार पर सजा दी जा सकती है.

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राम मंदिर से क्या-क्या हो गए चोरी?

धर्मसेना के संस्थापक संतोष दुबे का दावा है कि 1989 में गांव-गांव, शहर-शहर और देश-विदेश से पूजित होकर अयोध्या आईं सोने-चांदी, हीरे-माणिक्य और अष्टधातु की 1250 शिलाएं अब ‘गायब’ हो चुकी हैं. ये शिलाएं 2002 तक कारसेवकपुरम में रहीं. सोने-चांदी की शिलाओं की देख-रेख का जिम्मा भी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पास था. इसके साथ ही रामलला की पादुका, हीरों का हार और सोने के कई जेवर चोरी हुए हैं.

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला कैसे सामने आया?

7 जून को सपा सरकार में मंत्री रहे पवन पांडेय ने राम मंदिर के चढ़ावे से 5 से 7.5 करोड़ रुपये की चोरी के आरोप लगाए.

8 जून को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया. उन्होंने कोर्ट से इस मामले पर संज्ञान लेने की अपील की.

9 जून को BJP नेता डॉ. रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा. उन्होंने PM से इस मामले में CBI और ED से जांच की मांग की.

9 जून को ही राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने ट्रस्ट के सदस्यों के साथ मीटिंग की. इसमें चढ़ावे की गिनती पर चर्चा हुई.

10 जून के PMO ने राम मंदिर ट्रस्ट से इस मामले पर रिपोर्ट मांग ली. हालांकि, चंपत राय ने चढ़ावा चोरी के सभी आरोपों से इनकार किया.

11 जून के मंदिर के पूर्व अकाउंटिंग इंचार्ज महिपाल सिंह ने CCTV फुटेज को लेकर सवाल उठाए.

13 जून को यूपी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए SIT बना दी.

मंदिर पर 2475 करोड़ रुपये खर्च?

राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी. 13 दिसंबर 2025 को मंदिर ट्रस्ट की बैठक में जानकारी सामने आई थी कि अब तक ट्रस्ट को कुल 4,575 करोड़ रुपये मिले हैं. पिछले 5 साल 9 महीने में मंदिर निर्माण, श्रीराम जन्मभूमि परिसर के विस्तार, जमीन और भवन की खरीद सहित अन्य कई कामों पर 2,475 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. तब राम मंदिर ट्रस्ट के पास लगभग 2100 करोड़ रुपये बचे थे.

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