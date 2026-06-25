राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में किन 8 लोगों पर दर्ज हुई FIR, उन पर क्या आरोप? हो सकती है कितने साल की सजा?

अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में करीब 15 दिनों बाद गुरुवार (25 जून 2026) को FIR दर्ज हो गई. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य श्रीकृष्ण मोहन ने रामजन्मभूमि कोतवाली में ये FIR दर्ज कराई है. FIR में चंपत राय समेत अन्य बड़े पदाधिकारियों के नाम नहीं हैं. 8 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है. बाकी अज्ञात आरोपी हैं.
आइए जानते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में किन-किन 8 लोगों पर FIR हुई? मंदिर में इनका क्या रोल था? इन लोगों पर क्या आरोप हैं? दोषी साबित होने पर क्या सजा हो सकती है?
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में दर्ज हुई FIR में रमाशंकर यादव (टिन्नू यादव), लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष और करुणेश के नाम हैं. इनके खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई गई हैं. इनमें टिन्नू, लवकुश और अनुकल्प की गिरफ्तारी हो चुकी है. बाकियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं.
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दर्ज हुई पहली FIR, ट्रस्ट ने की थी शिकायत
1. रामशंकर यादव ‘टिन्नू’: इन्हें राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी माना जाता है. टिन्नू पहले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर थे, लेकिन अब सहयोगी हैं. मंदिर में इनकी जिम्मेदारी दानपेटियों में डाले गए पैसों की गिनती से जुड़ी थी. SIT को जांच के दौरान दानपात्रों की चाबियां टिन्नू के पास मिलीं थी. FIR में आरोप है कि टिन्नू ने डोनेशन काउंटिंग से जुड़े 8 महीने के CCTV फुटेज डिलीट करवाए.
2.अनुकल्प मिश्रा: इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा अनुकल्प मिश्रा की हो रही है. अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र के बसावां गांव निवासी अनुकल्प मिश्रा श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट में दानराशि की गिनती और रखरखाव से जुड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे.उन्हें इस घोटाले का प्रमुख साजिशकर्ता या मास्टरमाइंड बताया जा रहा है.अनुकल्प मिश्रा के पैतृक गांव में उनके मकान से लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक फार्म हाउस भी बनाया गया है.
3. लवकुश मिश्रा: ये अनुकल्प मिश्रा के बहनोई हैं. राम मंदिर के दानपेटियों की गिनती की टीम में ये भी शामिल थे.लवकुश मिश्रा को वैसे से मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हर महीने 18 से 20 हजार रुपये वेतन मिलता था. लेकिन, इनका रसूख इससे कहीं ज्यादा हो गया था. SIT को जांच में जानकारी मिली कि लवकुश मिश्रा ने 40 लाख रुपये का प्लॉट अयोध्या में खरीदा था. यहां घर बन रहा है.
4. अविनाश शुक्ला: इन्हें भी चंपत राय का करीबी माना जाता है. इनकी ड्यूटी दानपेटियों में आए चढ़ावे की काउंटिंग के जगह लगती थी.
5. रमाशंकर मिश्रा: ये अविनाश शुक्ला के करीबी हैं और उनके साथ ही काउंटिंग ड्यूटी पर रहते थे.
6. मनीष यादव: ये मंदिर के कर्मचारी हैं. इनकी भी गिनती राम मंदिर में आए चढ़ावे की गिनती करना था.
7.सुभाष: मूल रूप से बलिया का रहने वाले सुभाष राम मंदिर में कर्मचारी और सेवादार थे. इनपर चढ़ावा चोरी का आरोप है.
8. करुणेश: ये भी राम मंदिर में सेवादार की जिम्मेदारी निभा रहे थे. आरोप है कि इन्होंने चढ़ावे की चोरी की.
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धर्मसेना के संस्थापक संतोष दुबे का दावा है कि 1989 में गांव-गांव, शहर-शहर और देश-विदेश से पूजित होकर अयोध्या आईं सोने-चांदी, हीरे-माणिक्य और अष्टधातु की 1250 शिलाएं अब ‘गायब’ हो चुकी हैं. ये शिलाएं 2002 तक कारसेवकपुरम में रहीं. सोने-चांदी की शिलाओं की देख-रेख का जिम्मा भी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पास था. इसके साथ ही रामलला की पादुका, हीरों का हार और सोने के कई जेवर चोरी हुए हैं.
राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी. 13 दिसंबर 2025 को मंदिर ट्रस्ट की बैठक में जानकारी सामने आई थी कि अब तक ट्रस्ट को कुल 4,575 करोड़ रुपये मिले हैं. पिछले 5 साल 9 महीने में मंदिर निर्माण, श्रीराम जन्मभूमि परिसर के विस्तार, जमीन और भवन की खरीद सहित अन्य कई कामों पर 2,475 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. तब राम मंदिर ट्रस्ट के पास लगभग 2100 करोड़ रुपये बचे थे.
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