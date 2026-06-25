राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दर्ज हुई पहली FIR, ट्रस्ट ने की थी शिकायत

जांच के दौरान SIT टीम को डोनेशन बॉक्स की चाबियां रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास मिलीं. SIT ने ऐसे करीब 150 सेवादारों और कर्मचारियों को चिह्नित किया है, जिनकी आर्थिक स्थिति में 22 जनवरी, 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बदलाव आया.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 25, 2026, 7:56 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दर्ज हुई पहली FIR, ट्रस्ट ने की थी शिकायत

अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम  (SIT) की रिपोर्ट के आधार पर गुरुवार (25 जून 2026) को FIR दर्ज कर ली गई है. श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य श्रीकृष्ण मोहन की शिकायत के बाद पहली FIR दर्ज हुई है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) ने जांच रिपोर्ट में श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव समेत 17 लोगों को आरोपी माना है. लेकिन, आज दर्ज हुई FIR में 6 लोगों के नाम हैं. इनपर चोरी और धोखाधड़ी के आरोप हैं. FIR में किन-किनका नाम है, फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है.

ANI की जानकारी के मुताबिक, यूपी सरकार के निर्देश पर रामजन्मभूमि कोतवाली में ये FIR दर्ज हुई है. 6 आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 और 3(5) की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है. जांच के दौरान SIT टीम को डोनेशन बॉक्स की चाबियां रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास मिलीं. SIT ने ऐसे करीब 150 सेवादारों और कर्मचारियों को चिह्नित किया है, जिनकी आर्थिक स्थिति में 22 जनवरी, 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बदलाव आया.

13 जून को बनाई गई थी SIT

राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के लिए सरकार ने 13 जून को SIT बनाई थी. इसमें लखनऊ कमिश्नर विजय विश्वास पंत (IAS), IG लखनऊ रेंज किरण शिवकुमार और यूपी फाइनेंस एंड अकाउंट्स सर्विस के विशेष सचिव (वित्त) नीलरतन कुमार शामिल हैं. SIT ने 23 जून को अपनी जांच रिपोर्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को सौंपी थी.

अब तक 2 करोड़ की रिकवरी

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 5 आरोपियों लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर उर्फ टिन्नू की निशानदेही पर अब तक 2 करोड़ रुपये की रिकवरी हो चुकी है. ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के करीबी टिन्नू के घर से सोना मिला था, शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, राम मंदिर चढ़ावे से हुई चोरी 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की हो सकती है.

29 जून को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में सुनवाई

वहीं, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में बुधवार (24 जून) को भी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई नहीं हो सकी. अब इस मामले में दाखिल जनहित याचिका पर अब 29 जून को सुनवाई संभावित है. याचिका में मामले की जांच CBI से कराने और चढ़ावे का ऑडिट CAG से कराने की मांग की गई है.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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