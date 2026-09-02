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अयोध्या के राम मंदिर में 3 नए ट्रस्टी का हुआ ऐलान, CEO की रेस में पूर्व IPS राजेश पांडेय का नाम सबसे आगे

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दान के गबन का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा और एक और ट्रस्टी ने इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद मंदिर के मैनेजमेंट सिस्टम को रीस्ट्रक्टर किया जा रहा है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: September 2, 2026, 4:18 PM IST
अयोध्या के राम मंदिर में 3 नए ट्रस्टी का हुआ ऐलान, CEO की रेस में पूर्व IPS राजेश पांडेय का नाम सबसे आगे
  • राम मंदिर से 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की हुई चोरी
  • मंदिर ट्रस्ट में 14 सदस्य, चंपत-अनिल का इस्तीफा
  • SIT की रिपोर्ट पर 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार
  • CJM कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद मैनेजमेंट स्ट्रक्टर में बड़े बदलाव हो रहे हैं. इसी कड़ी में बुधवार (2 सितंबर 2026) को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तीसरी बैठक हो रही है. ट्रस्ट की तरफ से 3 नए ट्रस्टियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है. न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, दिल्ली के महेश भागचंदका, अयोध्या के एडवोकेट मदन मोहन पांडेय और शिकोहाबाद की निर्मला यादव को ट्रस्टी बनाया गया है. VHP के मीडिया इंचार्ज रहे शरद शर्मा को ट्रस्ट का प्रवक्ता बनाया जा सकता है. बैठक में प्रसाद कमिटी और परिक्रमा कमिटी के गठन की घोषणा हो सकती है.  वहीं, राम मंदिर ट्रस्ट के नए चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर (CEO) के नाम का ऐलान बस कुछ देर में किया जाना है. CEO के लिए रिटायर्ड IPS और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजेश पांडेय का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है.

7 जून को चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया था. इस मामले में 8 आरोपी जेल में हैं. इससे पहले 2 जुलाई को हुई बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया गया था. फिर रिटायर्ड IFS कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया.26 जुलाई को 9 संतों की धार्मिक समिति बनाई गई थी. इसके बाद CEO के लिए विज्ञापन निकाला गया था.

और पढ़ें: थोड़ी देर में होगा अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के नए CEO के नाम का ऐलान, कमिटी की चल रही बैठक

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार हुए 8 आरोपी कौन? उन पर क्या आरोप? हो सकती है कितने साल की सजा?

नए ट्रस्टियों के बारे में जानिए

  • राम मंदिर ट्रस्ट के नए ट्रस्टियों की बात करें, तो महेश भागचंदका विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल के रिश्तेदार हैं. 2020 में राम मंदिर के भूमि पूजन के धार्मिक अनुष्ठानों में वह मुख्य यजमान रहे थे. इसके बाद 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के दौरान भी वह यजमान रहे. महेश भागचंदका ने कई किताबें भी लिखी हैं. इनमें ‘अशोक सिंघल : हिंदुत्व के पुरोधा’, ‘बोलती अनुभूतियां’ और ‘श्री राम मंदिर काव्य यात्रा’ प्रमुख हैं.
  • एडवोकेट मदन मोहन पांडेय राम जन्मभूमि-बाबरी विवाद मामले में रामलला की ओर से कानूनी पैरवी करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि से जुड़े पक्ष की दलीलों में भूमिका निभाई.

राम मंदिर CEO के लिए 16 लोगों के इंटरव्यू हुए थे

CEO पद के लिए 5585 लोगों ने आवेदन किया था. इनमें से 16 लोगों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था.11 और 12 अगस्त को अयोध्या में इन 16 लोगों का इंटरव्यू हुआ.हर कैंडिडेट का इंटरव्यू 40 से 50 मिनट तक चला. रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, पूर्व वैज्ञानिक डॉ. सुरेश हावड़े और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी इंटरव्यू पैनल में शामिल रहे. इसके बाद सर्च कमिटी ने तीन लोगों के नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को सौंपे थे.

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किन-किनके खिलाफ दर्ज हुई FIR?

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में दर्ज हुई FIR में रमाशंकर यादव (टिन्नू यादव), लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष और करुणेश के नाम हैं. इनके खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई गई हैं.

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला कैसे सामने आया?

  • 7 जून को सपा सरकार में मंत्री रहे पवन पांडेय ने राम मंदिर के चढ़ावे से 5 से 7.5 करोड़ रुपये की चोरी के आरोप लगाए.
  • 8 जून को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया. उन्होंने कोर्ट से इस मामले पर संज्ञान लेने की अपील की.
  • 9 जून को BJP नेता डॉ. रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा. उन्होंने PM से इस मामले में CBI और ED से जांच की मांग की.
  • 9 जून को ही राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने ट्रस्ट के सदस्यों के साथ मीटिंग की. इसमें चढ़ावे की गिनती पर चर्चा हुई.
  • 10 जून के PMO ने राम मंदिर ट्रस्ट से इस मामले पर रिपोर्ट मांग ली. हालांकि, चंपत राय ने चढ़ावा चोरी के सभी आरोपों से इनकार किया.
  • 11 जून के मंदिर के पूर्व अकाउंटिंग इंचार्ज महिपाल सिंह ने CCTV फुटेज को लेकर सवाल उठाए.
  • 13 जून को यूपी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए SIT बना दी.
  • 25 जून को SIT ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

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मंदिर पर 2475 करोड़ रुपये खर्च?

राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी. 13 दिसंबर 2025 को मंदिर ट्रस्ट की बैठक में जानकारी सामने आई थी कि अब तक ट्रस्ट को कुल 4,575 करोड़ रुपये मिले हैं. पिछले 5 साल 9 महीने में मंदिर निर्माण, श्रीराम जन्मभूमि परिसर के विस्तार, जमीन और भवन की खरीद सहित अन्य कई कामों पर 2,475 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. तब राम मंदिर ट्रस्ट के पास लगभग 2100 करोड़ रुपये बचे थे

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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