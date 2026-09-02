अयोध्या के राम मंदिर में 3 नए ट्रस्टी का हुआ ऐलान, CEO की रेस में पूर्व IPS राजेश पांडेय का नाम सबसे आगे

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद मैनेजमेंट स्ट्रक्टर में बड़े बदलाव हो रहे हैं. इसी कड़ी में बुधवार (2 सितंबर 2026) को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तीसरी बैठक हो रही है. ट्रस्ट की तरफ से 3 नए ट्रस्टियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है. न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, दिल्ली के महेश भागचंदका, अयोध्या के एडवोकेट मदन मोहन पांडेय और शिकोहाबाद की निर्मला यादव को ट्रस्टी बनाया गया है. VHP के मीडिया इंचार्ज रहे शरद शर्मा को ट्रस्ट का प्रवक्ता बनाया जा सकता है. बैठक में प्रसाद कमिटी और परिक्रमा कमिटी के गठन की घोषणा हो सकती है. वहीं, राम मंदिर ट्रस्ट के नए चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर (CEO) के नाम का ऐलान बस कुछ देर में किया जाना है. CEO के लिए रिटायर्ड IPS और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजेश पांडेय का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है.
7 जून को चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया था. इस मामले में 8 आरोपी जेल में हैं. इससे पहले 2 जुलाई को हुई बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया गया था. फिर रिटायर्ड IFS कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया.26 जुलाई को 9 संतों की धार्मिक समिति बनाई गई थी. इसके बाद CEO के लिए विज्ञापन निकाला गया था.
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CEO पद के लिए 5585 लोगों ने आवेदन किया था. इनमें से 16 लोगों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था.11 और 12 अगस्त को अयोध्या में इन 16 लोगों का इंटरव्यू हुआ.हर कैंडिडेट का इंटरव्यू 40 से 50 मिनट तक चला. रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, पूर्व वैज्ञानिक डॉ. सुरेश हावड़े और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी इंटरव्यू पैनल में शामिल रहे. इसके बाद सर्च कमिटी ने तीन लोगों के नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को सौंपे थे.
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राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में दर्ज हुई FIR में रमाशंकर यादव (टिन्नू यादव), लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष और करुणेश के नाम हैं. इनके खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई गई हैं.
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राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी. 13 दिसंबर 2025 को मंदिर ट्रस्ट की बैठक में जानकारी सामने आई थी कि अब तक ट्रस्ट को कुल 4,575 करोड़ रुपये मिले हैं. पिछले 5 साल 9 महीने में मंदिर निर्माण, श्रीराम जन्मभूमि परिसर के विस्तार, जमीन और भवन की खरीद सहित अन्य कई कामों पर 2,475 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. तब राम मंदिर ट्रस्ट के पास लगभग 2100 करोड़ रुपये बचे थे
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