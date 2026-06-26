Ram Mandir Donation Scam: राम मंदिर आंदोलन से चढ़ावा चोरी विवाद तक... जानिए चंपत राय की पूरी कुंडली

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी. इसमें चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा समेत अन्य बड़े पदाधिकारियों के नाम नहीं हैं.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 26, 2026, 5:08 PM IST
Ram Mandir Donation Scam: राम मंदिर आंदोलन से चढ़ावा चोरी विवाद तक... जानिए चंपत राय की पूरी कुंडली
सरकार ने साल 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया. चंपत राय को ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया. (ANI)
  • राम मंदिर से 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की हुई चोरी
  • मंदिर ट्रस्ट में 14 सदस्य, चंपत-अनिल का इस्तीफा
  • SIT की रिपोर्ट पर 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार
  • CJM कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन के लिए भेजा जेल

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है. मामले की जांच कर रही स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) की प्राइमरी रिपोर्ट और ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत के आधार पर गुरुवार (25 जून 2026) को 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी. इसमें चंपत राय का नाम नहीं था, लेकिन विवाद को देखते हुए उनपर प्रेशर बहुत था. माना जा रहा है कि इसी के चलते चंपत राय ने ट्रस्ट महासचिव पद से इस्तीफा दिया.

चंपत राय का नाम राम मंदिर आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरों में गिना जाता है. अब उन्हें राम मंदिर चढ़ावा चोरी का असली मास्टरमाइंड बताया जा रहा है. बेशक FIR में उनका नाम शामिल नहीं है, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि जिस तरह राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हुई, वो पदाधिकारियों की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता. आइए जानते हैं कौन हैं चंपत राय की पूरी कहानी:-

और पढ़ें: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: गिरफ्तार हुए 8 आरोपी कौन? उन पर क्या आरोप? हो सकती है कितने साल की सजा?

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा, आरोपों के बाद था दबाव

कौन हैं चंपत राय?

चंपत राय बिजनौर के नगीना कस्बे के सरायमीर मोहल्ले के रहने वाले हैं. उनके पिता रामेश्वर जीवन के शुरुआती दिनों से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सदस्य थे.चंपत राय अपने 10 भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर हैं.उन्होंने केमेस्ट्री में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. कुछ समय तक बिजनौर के धामपुर में RSM डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ा भी चुके हैं. बाद में वे पूरी तरह सामाजिक और धार्मिक कामों से जुड़ गए. उन्होंने लंबे समय तक विश्व हिंदू परिषद में सक्रिय भूमिका निभाई.

राम की सेवा के लिए नहीं की शादी

चंपत भगवान राम की सेवा में ऐसे लगे कि उन्होंने शादी भी नहीं की. उन्होंने पूरा जीवन राम मंदिर के लिए लगा था. लोग प्यार से उन्हें रामलला का पटवारी भी कहते हैं. चंपत राय ने बाद में RSS ज्वॉइन कर लिया. वो 1975 में आपातकाल के दौरान 18 महीने जेल में रह चुके हैं. जेल से छूटने के बाद उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और संघ के प्रचारक बन गए.

1991 में VHP के क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनकर अयोध्या गए

चंपत राय को साल 1991 में उन्हें क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाकर अयोध्या भेजा गया. 1996 में वे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री बनाए गए.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दर्ज हुई पहली FIR, ट्रस्ट ने की थी शिकायत

राम मंदिर आंदोलन से मिली पहचान

संघ में रहते हुए चंपत राय ने शुरू में आगरा, देहरादून और हरिद्वार समेत कई जगहों पर संगठन के विस्तार का काम किया. वे संघ में विभाग प्रचारक रहे और बाद में उन्हें विश्व हिंदू परिषद में भेज दिया गया. उनकी भूमिका राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ने लगी. इससे उनकी पहचान बनने लगी.

विवादित ढांचा गिराते वक्त मौके पर थे मौजूद

जब 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय चंपत राय वहां मौजूद थे. 2002 में संयुक्त महामंत्री और फिर अंतरराष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए. चंपत राय को एक कुशल रणनीतिकार माना जाता रहा.अयोध्या राम जन्मभूमि मामले के कानूनी दस्तावेज जुटाने और उसे पेश करने का काम चंपत राय ने किया.

राम मंदिर ट्रस्ट में भूमिका?

नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर फैसला दिया. इसके बाद मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया. सरकार ने साल 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया. चंपत राय को ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया. मंदिर निर्माण से जुड़े प्रशासनिक फैसलों, फंड मैनेजमेंट, निर्माण काम की निगरानी और श्रद्धालुओं से संवाद जैसी अहम जिम्मेदारियां उनके पास थीं. रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर मंदिर निर्माण के विभिन्न चरणों में वे ट्रस्ट का प्रमुख चेहरा रहे.5 अगस्त, 2020 को भव्य मंदिर के ‘भूमि पूजन’ से लेकर अब तक, राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव के तौर पर मंदिर के निर्माण और अन्य गतिविधियों से जुड़े रहे हैं.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में कैसे जुड़ा नाम?

जून 2021 में राम मंदिर ट्रस्ट पर अयोध्या में खरीदी गई एक जमीन को लेकर सवाल खड़े हो गए. आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया था कि कैसे जमीन खरीदारी में हेरफेर किया जा रहा है. शुरुआत में चंपत राय और ट्रस्ट ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, चंपत राय कहना था कि सभी भूमि खरीद पारदर्शी तरीके से की गईं. पेमेंट बैंकिंग माध्यमों से हुआ और ट्रस्ट ने मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर जमीन खरीदी गई हैं. अब जून 2026 में राम मंदिर के चढ़ावा और चंदा चोरी का मामला सामने आया.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगातार निशाना साध रहे हैं. आरोप है कि ट्रस्ट की नाक के नीचे मंदिर का दान और चढ़ावे की रकम के हिसाब-किताब में हेरफेर की गई. ऐसा बिना ट्रस्ट के पदाधिकारियों की जानकारी के नहीं हो सकता. विपक्ष के हमलावर होने के बाद योगी सरकार ने SIT का गठन किया. SIT की शुरुआती रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद एक्शन शुरू हो गया.

Ram Mandir Donation Scam: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में किन 8 लोगों पर दर्ज हुई FIR, उन पर क्या आरोप? हो सकती है कितने साल की सजा

इस्तीफे के बाद आगे क्या?

चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद अब ट्रस्ट नए महासचिव और नए ट्रस्टी की नियुक्ति करेगा. इस बीच दान गबन मामले की जांच जारी रहेगी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा.CM योगी ने लोगों से अयोध्या और राम मंदिर की गरिमा पर अनावश्यक सवाल न उठाने की अपील भी की है.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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