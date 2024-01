Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए रामलला, प्राण प्रतिष्ठा से पहले सामने आई पहली तस्वीर

Ayodhya Ram Mandir News: राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं. 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी. इससे पहले गुरुवार को अयोध्या के भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा को स्थापित किया गया. बुधवार देर कड़ी सुरक्षा के बीच तिरपाल से ढके ट्रेक से रामलाला की मूर्ति को रामजन्मभूमि परिसर लाया गया था. इसके बाद मूर्ति को क्रेन की मदद से मंदिर के गर्भगृह में पहुंचाया गया था. इन सबके बीच गर्भगृह में विराजमान रामलला की पहली तस्वीर (Ram Lalla First Photo) सामने आ गई है. तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है. फिलहाल रामलला की प्रतिमा के मुख और हाथों को पीले और सफेद कपड़ों से ढंका गया है. प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही चेहरे और आंखों से कपड़ा हटाया जाएगा.

रामलला की इस प्रतिमा को कर्नाटक के मैसुरु के मूर्तिकार अरुण योगीराज (Arun Yogiraj) ने तैयार किया है. अरुण योगीराज ने भगवान राम के 5 साल के बाल स्वरूप को अपनी प्रतिमा में उकेरा है. मूर्ति की लंबाई 51 इंच है, जबकि इसकी ऊंचाई 7 फिट 19 इंच है . मूर्ति का वजन 200-220 किलोग्राम बताया जा रहा है. अरुण योगीराज ने रामलला की इस प्रतिमा को श्यामल रंग के पत्थर से बनाया है. श्याम शिला की उम्र हजारों साल होती है और साथ ही यह जल रोधी होती है.

Ram Lalla is here after 500 long years.

Jai shree Ram#RamMandir pic.twitter.com/koOldprCmG

