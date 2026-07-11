राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के बाद एक्शन मोड में ट्रस्ट, लागू किए 10 बड़े नियम, सुरक्षा से VIP पास तक बड़े बदलाव

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दान की गिनती से लेकर VIP पास और पुजारियों की ड्यूटी तक कई अहम नियम बदल दिए हैं. अब मंदिर की हर महत्वपूर्ण प्रक्रिया पहले से अधिक निगरानी में रहेगी.

Written by: Farha Fatima
Updated: July 11, 2026, 12:56 PM IST
VIP पास और पुजारियों की ड्यूटी तक कई अहम नियम बदल दिए (image AI)
VIP पास और पुजारियों की ड्यूटी तक कई अहम नियम बदल दिए (image AI)
  • चढ़ावे की चोरी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 10 बड़े बदलाव लागू किए.
  • दान पेटियों, गणनास्थल और वित्तीय लेनदेन पर सख्त निगरानी के लिए नए नियम बनाए गए.
  • VIP पास, पुजारियों की ड्यूटी, पुलिस तैनाती और कर्मचारियों के ड्रेस कोड में भी बदलाव किए गए.
  • ट्रस्ट का कहना है कि इन सुधारों से श्रद्धालुओं का विश्वास बढ़ेगा और मंदिर की व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी.

अयोध्या के श्री राम मंदिर में हाल ही में चढ़ावे की चोरी की घटना के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दान व्यवस्था, सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों में व्यापक सुधार किए हैं. ट्रस्ट ने वित्तीय लेनदेन की पारदर्शिता बढ़ाने, चोरी की आशंका को समाप्त करने और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.

1. बैंकिंग और दान व्यवस्था में सख्ती

जी न्यूज की खबर के मुताबिक, ट्रस्ट ने चढ़ावे (दान) की गिनती और बैंक लेनदेन के नियमों को और कड़ा कर दिया है. अब किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए तीन सदस्यों — कृष्ण मोहन, जगदीश आफले और चंदन राय — के संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए गए हैं.

और पढ़ें: 'चोरी से मंदिर का सम्मान कम नहीं होता', अनुपम खेर ने राम मंदिर में की पूजा, नए प्रोजेक्ट से पहले लिया आशीर्वाद

2. दान पेटियों की सुरक्षा व्यवस्था

दान पेटियों की सुरक्षा और धन गणना के लिए अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. मंदिर परिसर में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और कर्मचारियों की सख्त चेकिंग की जा रही है.

3. गणना प्रक्रिया में नई सख्त व्यवस्थाएं

चढ़ावा चोरी की घटना के बाद गणनास्थल पर 13 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और बिना जेब वाली ड्रेस अनिवार्य कर दी गई है. दान पेटी से लेकर गणना तक हर गतिविधि अब निगरानी में रहेगी.

4. पुजारियों की ड्यूटी में बदलाव

मंदिर परिसर में सेवा देने वाले पुजारियों की ड्यूटी में बदलाव किया गया है. अब हर 15 दिन में पुजारियों को बदलने के लिए रोस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है.

5. VIP पास जारी करने में सीमा

पहले VIP पास की कोई तय सीमा नहीं थी और जरूरत पड़ने पर 100 या उससे अधिक पास भी जारी किए जा सकते थे. अब इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है.

6. पुलिस तैनाती बढ़ाई गई

दान पेटी और गणनास्थल के बीच विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है. खासतौर पर पिलर नंबर-34 पर, जहां गुप्त दान पेटी रखी जाती है, वहां तीन अतिरिक्त पुलिसकर्मी लगाए गए हैं.

7. गणनाकर्मियों के लिए नई ड्रेस कोड

गणना करने वाले कर्मचारियों के लिए बिना जेब वाली निर्धारित ड्रेस अनिवार्य कर दी गई है. पूरी गणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जा रही है.

8. गणना का समय तय

अब दान की गणना सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही की जाएगी. पहले यह दो शिफ्ट में होती थी.

9. प्रशासनिक बदलाव

ट्रस्ट ने महंत दिनेंद्र दास की प्रशासनिक भूमिका बढ़ा दी है. उनके नाम से नई डिजिटल आईडी जारी की गई है, जिसके जरिए अब श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पास जारी किए जा सकेंगे. वहीं, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा की पास जारी करने वाली आईडी को सस्पेंड कर दिया गया है.

10. ट्रस्ट का आंतरिक कामकाज अधिक व्यवस्थित

अन्य सुधार वित्तीय पारदर्शिता के लिए दान और चंदे के प्रबंधन में बेहतर लेखा-जोखा रखा जा रहा है. दर्शनार्थियों के लिए सुविधाओं में सुधार कर सुगम दर्शन सुनिश्चित करने के प्रयास तेज किए गए हैं. ट्रस्ट के आंतरिक कामकाज को अधिक व्यवस्थित और कुशल बनाया गया है. आम जनता और ट्रस्ट के बीच संचार को बेहतर बनाने के लिए स्पष्ट तंत्र स्थापित किया गया है.

ये सभी बदलाव ट्रस्ट द्वारा सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करने की दिशा में उठाए गए कदम हैं. इससे श्रद्धालुओं के विश्वास को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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