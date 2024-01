'नियति ने तय कर रखा था कि...', राम मंदिर को लेकर LK Advani ने लिखा भावुक लेख, अटल जी को भी ऐसे किया याद

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं. राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से तैयारियों से जुड़ा हर अपडेट समय-समय पर शेयर किया जा रहा है. राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) समेत देश भर के हजारों संतों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है. प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर अयोध्या में एक लाख से अधिक भक्तों के आने की उम्मीद है. इन सबके बीच राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक वरिष्ठ BJP नेता लाल कृष्ण आडवाणी (LK Advani) ने एक भावुक लेख लिखा है. उन्होंने लिखा कि ‘नियति ने तय कर रखा था कि अयोध्‍या में श्रीराम का भव्य मंदिर अवश्‍य बनेगा और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना.

अपने लेख ‘राम मंदिर निर्माण, एक दिव्य स्वप्न की पूर्ति’ में आडवाणी (96) ने राम मंदिर निर्माण के लिए 33 साल पहले निकाली गई रथ यात्रा का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि अयोध्या आंदोलन उनकी राजनीतिक यात्रा में ‘सबसे निर्णायक और परिवर्तनकारी घटना’ थी जिसने उन्हें ‘भारत को फिर से खोजने और इस प्रक्रिया में खुद को फिर से समझने’ का मौका दिया. राम मंदिर आंदोलन में सबसे आगे रहे भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कद्दावर नेता ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद करते हुए कहा कि उन्हें अयोध्या में राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले उनकी कमी खल रही है.

500 वर्षों के तप की परिणति।

The Sacred Garbhagriha of Prabhu Shri Ramlalla Sarkar is ready in all its glory to welcome the aaradhya of millions of Ram Bhakts across the world. pic.twitter.com/WWJjWc41va

— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) January 8, 2024