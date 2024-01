Ram Mandir Ayodhya: 'छोटे से छोटे गांव के लोग करेंगे 22 जनवरी को रामलला के दर्शन', होगी लाइव ब्रॉडकास्टिंग

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या में होने जा रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां देश भर चल रही हैं. देशभर में लोग इस दिन को लेकर काफी उत्साहित हैं. इस समारोह को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल-पल का अपडेट ले रहे हैं.

राम मंदिर के ‘प्राण प्रतिष्ठा’ समारोह से पहले, केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने बताया कि पूरे देश में कोई ऐसा गाँव नहीं बचेगा जहां ‘प्राण प्रतिष्ठा’ का समारोह लाइव नहीं देखा जाएगा. रेड्डी ने जनवरी 22 को होने वाले इस समारोह को भारत की स्वतंत्रता के बाद हिन्दुओं के लिए सबसे बड़ा इवेंट बताया है.

Pran Pratishtha will be watched live in all villages across nation: Union Minister G Kishan Reddy

