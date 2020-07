नई दिल्ली: राम मंदिर निर्माण की नींव जल्दी ही रखी जाएगी. संभवतः अगले माह से राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होगा, इसके बाद मंदिर बनना शुरू होगा. इस बीच शिवसेना ने भी अयोध्या और राम मंदिर को लेकर बयान दिया है. Also Read - राम मंदिर भूमि पूजन में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए है विशेष योजना, 40 किलो वजनी चांदी की ईंट रख करेंगे शुभारंभ

शिवसेना के सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) से पूछा गया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है, ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे अयोध्या जायेंगे. इस पर संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने जब महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर शपथ ली थी तो इसके बाद अयोध्या गए थे. शिवसेना ने राम मंदिर के निर्माण में आ रही मुश्किलों को तभी हटा दिया था. और अयोध्या जाने के लिए किसी बुलावे की ज़रूरत नहीं है.

Uddhav Thackeray visited Ayodhya after taking oath as the Maharashtra Chief Minister. Shiv Sena has removed the obstacles in the path of construction of Ram Temple. No invitation is needed to visit Ayodhya: Shiv Sena MP Sanjay Raut pic.twitter.com/ur1UrZlPcb

