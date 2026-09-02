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इतिहास से सीखकर काम करूंगा... राम मंदिर के CEO बनने के बाद जितेंद्र मिश्र का पहला बयान

1 जनवरी 2025 को जितेंद्र मिश्र भारतीय वायुसेना की वेस्टर्न एयर कमांड(WAC) के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यानी प्रमुख का पद संभाला. यह कमान भारत के पश्चिमी मोर्चे और पाकिस्तान से लगती सीमा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: September 2, 2026, 7:48 PM IST
इतिहास से सीखकर काम करूंगा... राम मंदिर के CEO बनने के बाद जितेंद्र मिश्र का पहला बयान
जितेंद्र मिश्रा ने करीब 39 साल तक भारतीय वायुसेना में सर्विस दी. (PTI)

अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के नए CEO का ऐलान हो चुका है. पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र राम मंदिर ट्रस्ट के CEO बनाए गए हैं. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बुधवार (2 सितंबर) को इसका ऐलान किया. मिश्र ने ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी वायु कमान को लीड किया. वो एयरफोर्स में 39 साल तक सर्विस दे चुके हैं. राम मंदिर ट्रस्ट के CEO की जिम्मेदारी संभालने के बाद जितेंद्र मिश्र ने सिलेक्शन कमिटी, राम मंदिर ट्रस्ट और भगवान श्रीराम का आभार जताया है.

राम मंदिर ट्रस्ट के CEO बनने पर जितेंद्र मिश्र ने कहा कि वो इतिहास से सबक लेते हुए आगे बढ़ेंगे. पूरी लगन और ईमानदारी के साथ इस जिम्मेदारी को निभाएंगे. न्यूज एजेंसी ANI से जितेंद्र मिश्र ने कहा कि इस मौके पर वो खुद को सबसे भाग्यशाली व्यक्ति महसूस कर रहे हैं. मिश्र ने बताया कि उन्होंने अपनी इस खुशी को सबसे पहले अपनी मां और परिवार के साथ साझा किया.

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जितेंद्र मिश्र ने बताया कि ट्रस्ट की बातचीत के बाद तय किया जाएगा कि ट्रस्ट की प्राथमिकताएं क्या होंगी. उन्होंने कहा, “राम मंदिर ट्रस्ट के विश्वास से और टीम के साथ मिलकर मैं राम मंदिर के लिए बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करूंगा.”

ऑपरेशन सिंदूर से राम मंदिर ट्रस्ट के CEO बनने तक के अपने सफर पर बात करते हुए जितेंद्र मिश्र भावुक हो गए. उन्होंने कहा, “प्रभु श्री राम की इच्छा से ही यह सब हो पाया है. बिना प्रभु की इच्छा के मैं कुछ भी नहीं कर सकता. जैसा ईश्वर का आदेश होगा, वैसा काम करेंगे.”

कौन हैं जितेंद्र मिश्रा, जो बनाए गए अयोध्या के राम मंदिर के पहले CEO? ऑपरेशन सिंदूर से खास कनेक्शन

इतिहास से लेनी चाहिए सीख

राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी को लेकर जितेंद्र मिश्र ने कहा, “कोई भी काम करने से पहले इतिहास से सीख लेनी चाहिए.मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर मुझे इस दायित्व को निभाने की शक्ति दें.”

कौन हैं जितेंद्र मिश्र?

  • जितेंद्र मिश्र पूर्व एयर चीफ मार्शल हैं. वो 6 दिसंबर 1986 को फाइटर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए.
  • उनके पास 3,000 घंटे से ज्यादा की उड़ान का अनुभव है.
  • जितेंद्र मिश्र ने 18 से ज्यादा टाइप के फाइटर, ट्रांसपोर्ट प्लेन और हेलिकॉप्टर उड़ाए हैं.
  • उन्होंने फाइटर कॉम्बैट लीडर और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट भी रहे हैं.
  • उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी, एयर फोर्स टेस्ट पायलट्स स्कूल, अमेरिका के एयर कमांज एंड स्टाफ कॉलेज और ब्रिटेन के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से ट्रेनिंग ली है.

राम मंदिर के पहले CEO बने पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, 3 नए ट्रस्टियों का भी हुआ ऐलान

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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