आज तय होगा अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट का नया CEO? हजारों में चुने गए केवल 3 नाम, बैठक में 12 बड़े फैसले

Ayodhya Ram Mandir CEO Appointment: अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े ट्रस्ट को जल्द ही नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO मिल सकता है. CEO के चयन के लिए बनाई गई तीन सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी है. समिति ने अंतिम चरण के लिए तीन उम्मीदवारों के नाम सुझाए हैं. अब इन नामों में से किसी एक पर ट्रस्ट बुधवार को फैसला कर सकता है.
ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि महाराज के मुताबिक, बुधवार को होने वाली बैठक में CEO की नियुक्ति को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है. यह नियुक्ति ऐसे समय में हो रही है, जब मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर विवाद खड़ा हुआ था. ऐसे में ट्रस्ट प्रशासन को ज्यादा व्यवस्थित और पेशेवर बनाने की दिशा में CEO की नियुक्ति को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
CEO नियुक्त करने की प्रक्रिया 6 जुलाई को शुरू की गई थी. इसके बाद 11 से 18 जुलाई के बीच कुल 5,585 आवेदन ट्रस्ट के पास पहुंचे. इतने बड़े स्तर पर मिले आवेदनों की जांच के लिए चयन समिति ने अलग प्रक्रिया तैयार की. रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली की अध्यक्षता वाली समिति में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और परमाणु वैज्ञानिक डॉ. सुरेश हावरे शामिल थे. समिति के अनुसार, उम्मीदवारों को उनकी योग्यता, काम के प्रति प्रतिबद्धता, विजन और संबंधित विषयों की समझ जैसे मानकों पर परखा गया.
इसके लिए 600 अंकों वाला एक गूगल फॉर्म तैयार किया गया. इसे सभी 5,585 उम्मीदवारों को भेजा गया, लेकिन 3,577 लोगों ने ही अपनी प्रतिक्रिया दी. मूल्यांकन के बाद 470 या उससे ज्यादा अंक हासिल करने वाले 108 उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए चुना गया.
चयन प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं हुई. 108 उम्मीदवारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की गई. इसके बाद प्रदर्शन और सोच के आधार पर 17 लोगों को A, B और C ग्रेड में शॉर्टलिस्ट किया गया. इन उम्मीदवारों में से 16 लोग अयोध्या में हुए व्यक्तिगत इंटरव्यू के लिए पहुंचे. इंटरव्यू और पूरी चयन प्रक्रिया के बाद समिति ने तीन नामों को अंतिम सिफारिश के तौर पर ट्रस्ट के सामने रखा है. अब इन्हीं तीन में से किसी एक को CEO की जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है.
समिति के सदस्यों ने चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बताया है. रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली के अनुसार, उम्मीदवारों की छंटनी के दौरान कई स्तरों पर उनकी योग्यता और भूमिका के लिए उपयुक्तता का आकलन किया गया.
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक बुधवार को दो चरणों में आयोजित होगी. पहला सत्र दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक और दूसरा शाम 4 बजे से 6 बजे तक चलेगा. बैठक के एजेंडे में कुल 12 बिंदु शामिल बताए जा रहे हैं. इस दौरान CEO की नियुक्ति के साथ-साथ ट्रस्ट के डीड में बदलाव पर भी चर्चा हो सकती है. प्रस्तावित संशोधन में CEO के नए अधिकार, जिम्मेदारियां और प्रशासनिक नियम शामिल किए जाने की संभावना है. ट्रस्ट बनने के बाद यह डीड में पहला बड़ा संशोधन होगा. ट्रस्ट का गठन 5 फरवरी 2020 को किया गया था.
सूत्रों के मुताबिक, डीड में प्रस्तावित बदलाव से पूर्व महासचिव चंपत राय की ट्रस्ट में दोबारा वापसी के लिए भी कानूनी रास्ता बनाया जा सकता है. राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने 26 जून को अपने पदों से इस्तीफा दिया था. यह घटनाक्रम उस मामले के बाद हुआ, जिसमें मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़ी कथित गड़बड़ियों को लेकर यूपी पुलिस ने केस दर्ज किया था.
ट्रस्ट की ये बैठक इसी विवाद के बाद तीसरी अहम बैठक होगी. बैठक राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के स्थान मणिरामदास छावनी में आयोजित की जाएगी. CEO की नियुक्ति और प्रशासनिक बदलावों के जरिए ट्रस्ट की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर रहने की उम्मीद है.
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