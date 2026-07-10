चंदा विवाद के बाद बड़ा फैसला! राम मंदिर के नए CEO के लिए सबसे बड़ी शर्त क्या ? अब सिर्फ डिग्री नहीं, ये गुण भी जरूरी

सर्च कमेटी के सदस्य सुरेश हवारे ने कहा कि अयोध्या जैसे मंदिर का नेतृत्व केवल पेशेवर व्यक्ति नहीं, बल्कि राम के प्रति श्रद्धा और सेवा भाव रखने वाला व्यक्ति ही कर सकता है.

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चंदा विवाद के बाद भरोसा बहाल करना सबसे बड़ी चुनौती (image wiki+ai)

चंदा विवाद के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट नए CEO की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी के जरिए चयन करेगा.

कमेटी सदस्य सुरेश हवारे ने कहा कि उम्मीदवार में सबसे पहले राम के प्रति श्रद्धा और सेवा भाव होना चाहिए.

होना चाहिए. पेशेवर अनुभव के साथ वित्त, भीड़ प्रबंधन, एचआर और पारदर्शी प्रशासन की क्षमता भी जरूरी होगी.

ट्रस्ट का लक्ष्य ऐसा सिस्टम बनाना है जो करोड़ों श्रद्धालुओं का टूटा भरोसा दोबारा मजबूत कर सके.

राम मंदिर चंदा विवाद के बाद ट्रस्ट अब पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है. नए CEO के चयन के लिए सर्च कमेटी ने प्राथमिक योग्यताओं का संकेत दिया है. राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा घोषित तीन सदस्यीय सर्च कमेटी के सदस्य सुरेश हवारे ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि CEO के लिए प्राथमिक आवश्यकता “राम के प्रति श्रद्धा का भाव” है. सुरेश हवारे वर्तमान में रायपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) के चेयरमैन और श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के सदस्य हैं. हवारे ने कहा, “हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि यह जनता के विश्वास का सवाल है. एक बार विश्वास टूट जाने के बाद उसे बहाल करने में वर्षों लग जाते हैं. इसलिए हमें जो सिस्टम बनाना है, वह पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए. मंदिर प्रबंधन का उचित सिस्टम स्थापित करना होगा.” उन्होंने जोड़ा कि यह काम सही व्यक्ति ढूंढने से शुरू होता है, जिसकी प्राथमिक योग्यता “राम के प्रति श्रद्धा का भाव” हो. ट्रस्ट ने 6 जुलाई को CEO के लिए सर्च कमेटी गठित करने की घोषणा की थी.

अयोध्या को अलग मॉडल की जरूरत क्यों?

इंडियन एक्सप्रेस को हवारे ने बताया कि अयोध्या में तीर्थयात्रियों की भारी संख्या एक बड़ा पहलू है. “तिरुपति में रोज 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु आते हैं, शिरडी में 70-80 हजार. अयोध्या में रोज 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं और शुभ अवसरों पर यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है.”

दूसरा पहलू भावनात्मक जुड़ाव है. “यह केवल नया बना मंदिर नहीं है, बल्कि 500 वर्ष से ज्यादा के संघर्ष से जुड़ा है. हर हिंदू का इससे भावनात्मक संबंध है. यह आस्था और पहचान का प्रतीक है… यह देश का शायद सबसे बड़ा मंदिर संस्थान है… इसलिए जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है.”

सीईओ की भूमिका

इंडियन एक्सप्रेस अनुसार, हावरे ने कहा- सीईओ संस्थान की ‘रीढ़’ बनेगा और इसके हर पहलू की देखरेख करेगा. “हर दिन लाखों श्रद्धालुओं का प्रबंधन करने के लिए भीड़ प्रबंधन, आपदा तैयारियों, खरीद, मानव संसाधन और सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के लिए पेशेवर सिस्टम जरूरी हैं. खाते में पैसे रखने भर से काम नहीं चलेगा, उन्हें निवेश करना और ठीक ढंग से उपयोग करना होगा, खासकर समाज को लौटाने के लिए.” उन्होंने कहा कि मंदिर प्रबंधन अब एक विशेषज्ञ क्षेत्र बन चुका है जिसमें वित्त, निवेश, बैंकिंग, लेखांकन, एचआर, सामग्री प्रबंधन, भीड़ और आपदा प्रबंधन शामिल हैं. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक का भी उपयोग बढ़ रहा है.

केवल पेशेवर क्षमता काफी नहीं

हवारे ने जोर देकर कहा कि केवल पेशेवर दक्षता अयोध्या जैसे मंदिर के पहले सीईओ के लिए पर्याप्त नहीं है. “सूखा पेशेवर इस मंदिर को नहीं चला सकता. प्राथमिक जरूरत राम के प्रति श्रद्धा का भाव है.

दूसरी बात समाज की सेवा की भावना और श्रद्धालुओं का सम्मान है. उसके बाद ही हम वित्त, एचआर, सामग्री प्रबंधन, संस्थागत प्रशासन और मंदिर प्रबंधन का अनुभव देखेंगे.”

चयन प्रक्रिया

कमेटी लगभग 10 व्यापक मानदंड तय करेगी और फिर आवेदन आमंत्रित करेगी. हवारे ने कहा, “पहला काम यह तय करना है कि हम किस तरह के व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं. मानदंड तय करने के बाद योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करेंगे, उनकी जांच करेंगे, साक्षात्कार लेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे और अंत में ट्रस्ट के लिए नामों की पैनल तैयार करेंगे.” यह काम “युद्ध स्तर” पर किया जाएगा. यह करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, इसलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.”

आज मंदिरों से अस्पताल, स्कूल, वृद्धाश्रम, मुफ्त भोजन आदि सामाजिक पहल चलाने की अपेक्षा की जाती है. इसलिए वित्तीय प्रबंधन, लेखांकन और पारदर्शिता मंदिर प्रशासन का अभिन्न अंग हैं. हमारी जिम्मेदारी सही व्यक्ति ढूंढने की है — जो भक्ति और पेशेवर क्षमता को जोड़ सके और करोड़ों की आस्था के योग्य संस्थान का निर्माण कर सके.”