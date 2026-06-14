अयोध्या में भक्तों का पैसा कहां गया, दान पात्र से गिनते वक्त चोरी? कौन है आरोपी लवकुश तिवारी, SIT जांच में खुलासा होगा

अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. करोड़ों रुपये की कथित अनियमितता के आरोपों के बीच यूपी सरकार ने SIT जांच के आदेश दिए हैं. ट्रस्ट ने गड़बड़ी से इनकार करते हुए कहा है कि सच्चाई अब जांच के बाद ही सामने आएगी.

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जानिए क्या है पूरा मामला (photo- AI)

अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता के आरोप लगने के बाद यूपी सरकार ने SIT जांच बिठाई है.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने करोड़ों रुपये के चढ़ावे के हिसाब-किताब पर सवाल उठाए हैं.

मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि दान काउंटर पर रसीद के साथ पैसा लिया जाता है, गड़बड़ी गिनती के दौरान हुई हो सकती है.

दान पात्र के नोट गिनने में लगे अस्थायी कर्मचारियों और आरोपी लवकुश तिवारी को लेकर जांच जारी है.

अयोध्या राम मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं का चढ़ावा, जो भक्ति का प्रतीक बना था, अब गायब होने के आरोपों से विवाद में घिर गया है. अयोध्या के पवित्र स्थल पर जमा हुए दान पात्रों की रकम में अनियमितता का मामला सामने आया है, जिस पर अब उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) गठित कर दिया है. यह विवाद न सिर्फ मंदिर ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है, बल्कि हिंदू समाज के भावनात्मक आस्था को भी झकझोर रहा है.सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर के करोड़ों रुपये चढ़ावे गायब होने का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि भक्तों द्वारा दी गई भारी राशि का हिसाब-किताब ठीक से नहीं हो रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है.

क्या दान काउंटर से गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ?

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कैंप कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने स्पष्ट किया कि दान काउंटर पर हर श्रद्धालु से बिना रसीद के पैसा नहीं लिया जाता. पूरी राशि की विधिवत रसीद दी जाती है, इसलिए काउंटर पर गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है. ट्रस्ट की आधिकारिक प्रतिक्रिया के रूप में प्रकाश गुप्ता का बयान सामने आया है. उन्होंने बताया कि अनियमितता अगर हुई है तो वह दान पात्र से निकाले गए पैसों की गिनती के दौरान हुई है, न कि काउंटर पर.

IANS की खबर के मुताबिक, गिनती का काम बैंक के स्थायी कर्मचारियों द्वारा नहीं, बल्कि बैंक द्वारा बुलाए गए अस्थायी लोगों द्वारा किया जाता था. यही जगह संदेह का केंद्र बन गई है.

नोट गिनने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी

महिपाल सिंह विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी हैं, उन्हें नोट गिनने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. उन्होंने गड़बड़ी की शिकायत की थी, जिस पर समय रहते ध्यान देना चाहिए था. इस मामले में आरोपी लवकुश तिवारी पर गिनती संबंधी अनियमितताओं के आरोप लगे हैं. उनकी दादी का दावा है कि कुछ लोग सादे कपड़ों में घर पहुंचे, बक्सों की तोड़फोड़ की और लवकुश को साथ ले गए. उसके बाद से वह घर नहीं लौटा. ट्रस्ट और प्रशासन दोनों ही अब SIT जांच के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. लोग जानना चाहते हैं कि असली सच्चाई क्या है, क्या पैसे वाकई गायब हुए या यह केवल गिनती की गलती थी? यह मामला न सिर्फ आर्थिक हिसाब किताब तक सीमित नहीं बल्कि आस्था के प्रतीक मंदिर की साख से भी जुड़ा है.