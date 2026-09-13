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अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की तीन दिवसीय बैठक शुरू, CEO जितेंद्र मिश्रा भी हो सकते हैं शामिल

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की तीन दिवसीय बैठक शुरू हुई. नृपेंद्र मिश्र ने काम का जायजा लिया, जबकि नए CEO जितेंद्र मिश्रा के शामिल होने की उम्मीद है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: September 13, 2026, 11:08 PM IST
, Ayodhya Ram Mandir

अयोध्या में रविवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की तीन दिवसीय बैठक शुरू हुई. बैठक के पहले दिन समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर से जुड़े निर्माण और सौंदर्यीकरण के काम का जायजा लिया. उन्होंने स्मारक स्तंभ के निर्माण की प्रगति देखी. बताया जा रहा है कि स्मारक स्तंभ का काम लगभग पूरा हो चुका है. इसके अलावा उन्होंने पुराने अस्थायी मंदिर में चल रहे सौंदर्यीकरण के काम का भी निरीक्षण किया. इसके बाद नृपेंद्र मिश्र ने पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर (PFC) के ऑडिटोरियम में अधिकारियों और निर्माण से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की.

निर्माण एजेंसियों के साथ होगी अहम समीक्षा

बैठक के अगले चरण में मंदिर और उससे जुड़ी अलग-अलग परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. जानकारी के मुताबिक 13 और 14 सितंबर को निर्माण एजेंसियों के साथ बैठक होगी. इसमें अब तक हुए काम की समीक्षा के साथ तकनीकी पहलुओं पर भी चर्चा होगी. इसके अलावा आने वाले दिनों में कौन-कौन से काम किए जाने हैं, उनकी योजना पर भी बात हो सकती है. समिति का फोकस यह सुनिश्चित करने पर रहेगा कि मंदिर परिसर और उससे जुड़ी परियोजनाओं का काम तय योजना के अनुसार आगे बढ़े और निर्माण से जुड़े जरूरी काम समय पर पूरे किए जा सकें.

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चार किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार पर भी चर्चा

राम मंदिर परिसर से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी इस बैठक में अहम चर्चा होने की उम्मीद है. मंदिर परिसर के चारों ओर करीब चार किलोमीटर लंबी बाहरी सुरक्षा दीवार बनाने की योजना पर बातचीत हो सकती है. इस दीवार से परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी. बैठक में निर्माण की तकनीकी जरूरतों और काम को आगे बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर भी विचार किया जा सकता है. समिति की बैठक 15 सितंबर को राम कथा संग्रहालय में भी होगी, जहां मंदिर निर्माण और उससे जुड़ी दूसरी परियोजनाओं को लेकर आगे की चर्चा की जाएगी.

नए CEO जितेंद्र मिश्रा पहली बार होंगे शामिल

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए CEO रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के भी 15 सितंबर की बैठक में शामिल होने की उम्मीद है. यह उनकी निर्माण समिति की बैठक में पहली भागीदारी होगी. 62 वर्षीय जितेंद्र मिश्रा को ट्रस्ट में किए गए प्रशासनिक बदलाव के तहत पहला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति का मकसद ट्रस्ट के कामकाज को और बेहतर तरीके से चलाना और प्रशासन से जुड़े कामों को मजबूत करना बताया गया है. उनके शामिल होने से ट्रस्ट के प्रशासनिक और निर्माण कार्यों के बीच तालमेल बढ़ाने पर भी जोर दिया जा सकता है.

नृपेंद्र मिश्र के साथ होगी पहली औपचारिक बैठक

जितेंद्र मिश्रा के 15 सितंबर को नई दिल्ली से अयोध्या लौटने का कार्यक्रम है. उसी दिन उनकी निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के साथ पहली औपचारिक बैठक होने की उम्मीद है. इस दौरान नए CEO को राम मंदिर के प्रशासन, चल रहे निर्माण कार्यों, दूसरी परियोजनाओं और आने वाले कामों की जानकारी दी जा सकती है. माना जा रहा है कि बैठक में ट्रस्ट के कामकाज को लेकर उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों पर भी चर्चा होगी. तीन दिनों तक चलने वाली यह बैठक मंदिर निर्माण की प्रगति के साथ-साथ भविष्य की योजनाओं के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय एक डिजिटल पत्रकार हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां उन्होंने पहले Zee News हिंदी में काम किया और वर्तमान में ... और पढ़ें

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