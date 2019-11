नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की. उच्चतम न्यायालय राजनीतिक रूप से इस संवेदनशील मामले पर शनिवार सुबह साढ़े दस बजे अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाएगा. फैसले से पहले देश भर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं. दिल्ली में फैसला सुनाने वाली संविधान पीठ के पांचों न्यायधीशों के आवास के बाहर शुक्रवार से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. इस बेहद संवेदनशील मामले में फैसला आज सुबह साढ़े दस बजे सुनाया जाएगा.

Union Minister Nitin Gadkari: We have full faith in our judiciary. I appeal to all to accept Supreme Court’s verdict and maintain peace. #AyodhaVerdict pic.twitter.com/rQNfPs08d1

