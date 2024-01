राम भक्तों के लिए खुशखबरी! दिल्ली-पटना समेत इन 8 शहरों से मिलेगी अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट

Ayodhya Ram Mandir: भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से देश और दुनिया से काफी श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं. राम भक्तों को बिना किसी परेशानी के अयोध्यानगरी पहुंचने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, अयोध्या में तीर्थयात्रियों के आगमन को सुविधाजनक बनाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) आज यानि बुधवार, 1 फरवरी से 8 नए उड़ान मार्ग शुरू करने के लिए तैयार है. जानकारी के अनुसार, नए उड़ान मार्ग अयोध्या को दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई और बेंगलुरु से जोड़ेंगे.

न्यूज एजेंसी ANIके मुताबिक, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे और स्पाइस जेट (SpiceJet Airlines) के विमान नए रूट पर उड़ान भरेंगे. ये सभी उड़ानें राजधानी दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई और बेंगलुरु को अयोध्या से सीधे जोड़ देंगी.

To boost air connectivity for Ayodhya and facilitate the arrival of pilgrims, Ministry of Civil Aviation is set to launch 8 new flight routes for Ayodhya, Uttar Pradesh on 1st February 2024. The new flight routes will connect Ayodhya with Delhi, Chennai, Ahmedabad, Jaipur, Patna,… pic.twitter.com/10DcJyIU3G

— ANI (@ANI) January 30, 2024