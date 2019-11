नई दिल्ली: अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले के बाद सभी दलों के राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं. इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक बयान दिया है. इस मामले पर केजरीवाल ने कहा कि हम अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं. इस फैसले के आने के बाद दशकों पुराने विवाद का अंत हुआ. केजरीवाल ने लोगों से शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की भी अपील की.

यही नहीं इस मामले पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया जाहिर की गई है. कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस मामले पर बयान देते हुए भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, हम राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में हैं. इस फैसले ने न केवल मंदिर के निर्माण के लिए दरवाजे खोले बल्कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए भाजपा और अन्य लोगों के लिए दरवाजे भी बंद कर दिए.

Randeep Surjewala, Congress on #AyodhyaVerdict: Supreme Court’s verdict has come, we are in favour of the construction of Ram Temple. This judgement not only opened the doors for the temple’s construction but also closed the doors for BJP and others to politicise the issue. pic.twitter.com/N1qr6FD1We

— ANI (@ANI) November 9, 2019