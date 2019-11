नई दिल्ली: अयोध्या मामले में कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाए जाने के बाद देश की सभी बड़ी हस्तियों ने अपनी बात को लोगों के समक्ष रखा है. मामले पर श्री श्री रविशंकर ने बयान देते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, मैं इसका स्वागत करता हूं. यह मामला लंबे समय से चल रहा था और आखिरकार यह एक निष्कर्ष पर पहुंच गया है. समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए.

Sri Sri Ravishankar: This is a historic judgement, I welcome it. This case was going on for a long time and finally it has reached a conclusion. Peace and harmony should be maintained in society. #AyodhyaJudgment pic.twitter.com/Iifnmfnovg

भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने इस फैसले को दिव्य फैसला बताया और कहा कि देश के सभी समुदायों ने इसका स्वागत किया है. इससे देश की महानता आज समझ आई है. सभी धर्मों के लोग इस तरह की महानता का भाव रखते हैं. उमा भारती ने कहा कि वो लाल कृष्ण आडवाणी के घर जा रही हैं. उन्होंने बताया कि राम मंदिर आडवाणी जी की वजह से ही प्रकाश में आया था, क्योंकि उन्होंने ही पहले इस मामले को सरकार के समक्ष उठाया था.

इस मामले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है लेकिन अचूक नहीं. हमें संविधान पर पूरा भरोसा है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे थे, हमें दान के रूप में 5 एकड़ जमीन की जरूरत नहीं है. हमें इस 5 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को अस्वीकार करना चाहिए, हमें संरक्षण नहीं देना चाहिए.

Asaduddin Owaisi: Not satisfied with the verdict. Supreme Court is indeed supreme but not infallible. We have full faith in the constitution, we were fighting for our right, we don’t need 5 acre land as donation. We should reject this 5 acre land offer, don’t patronize us. pic.twitter.com/wKXYx6Mo5Q

