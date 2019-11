Ayodhya Verdict Live Updates: (नई दिल्ली) राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में सुनाए जाने वाले फैसले के मद्देनजर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई. अयोध्या में विवादित जमीन पर मालिकाना हक संबंधी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट की पीठ शनिवार पूर्वाह्न 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएगी.

न्यायालय परिसर के आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और सभी वाहनों और राहगीरों की भी पूरी जांच की जा रही है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस धनन्जय वाई. चंद्रचूड, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर के घरों के बाहर भी दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है. ये भी शीर्ष न्यायालय की फैसला सुनाने वाली पीठ का हिस्सा हैं.

#AyodhyaVerdict: Security personnel being briefed at Supreme Court premises. Five-judge bench of the Supreme Court to deliver judgement in Ayodhya land case at 1030 am today. pic.twitter.com/o4dmNz1XqY

