Hindi India Hindi

Ayushman Bharat Scheme West Bengal Bjp Government Plan Pm Modi Announcement Health Benefits

बंगाल के लोगों को सबसे पहले BJP सरकार से क्या मिलेगा ? PM मोदी ने कर दिया ऐलान

सरकार बनते ही बंगाल के लोगों मिलेगी इस योजना का लाभ.

पश्चिम बंगाल में आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) लागू नहीं है लेकिन भाजपा के बहुमत पाने के बाद आज दिल्ली के बीजेपी दफ्तर से पीएम मोदी ने ऐलान किया है की सरकार बनते ही बंगाल के लोगों के लिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू की जाएगी.

ये खबर अभी अपडेट हो रही है…