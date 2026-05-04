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बंगाल के लोगों को सबसे पहले BJP सरकार से क्या मिलेगा ? PM मोदी ने कर दिया ऐलान

सरकार बनते ही बंगाल के लोगों मिलेगी इस योजना का लाभ.

Published date india.com Published: May 4, 2026 7:52 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
बंगाल के लोगों को सबसे पहले BJP सरकार से क्या मिलेगा ? PM मोदी ने कर दिया ऐलान

पश्चिम बंगाल में आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) लागू नहीं है लेकिन भाजपा के बहुमत पाने के बाद आज दिल्ली के बीजेपी दफ्तर से पीएम मोदी ने ऐलान किया है की सरकार बनते ही बंगाल के लोगों के लिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू की जाएगी.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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