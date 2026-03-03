By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
बिना आयुष्मान कार्ड के भी मिलेगा सस्ता इलाज, मिडिल क्लास के लिए ये हैं 5 बेस्ट स्कीम
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है. 12 करोड़ से ज्यादा गरीब और कमजोर परिवारों को लिस्टेड सरकारी और गैर-सरकारी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का कैशलेस ट्रिटमेंट मिलता है.
आयुष्मान योजना को दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम कहा जा रहा है. ये देश के सबसे गरीब 40% लोगों को हर साल 5 लाख रुपये तक की मुफ्त इलाज की सुविधा देती है. केंद्र सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत 2017 में इस योजना की शुरुआत की थी. देश में एकमात्र पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों में ये स्कीम है. दिल्ली में आयुष्मान कार्ड का डबल बेनिफिट मिलता है. केंद्र सरकार की ओर से 5 लाख रुपये तक का कैशलेश ट्रिटमेंट को मिलता ही है. राज्य सरकार भी 5 लाख रुपये का हेल्थ कवर देती है.
चूंकि, आयुष्मान भारत स्कीम आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है. इसलिए मिडिल क्लास के लोग इसके दायरे में नहीं आएंगे. हालांकि, मिडिल क्लास के लोग आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं होकर भी सस्ते या मुफ्त इलाज का फायदा उठा सकते हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन सी योजनाएं सस्ता और मुफ्त इलाज मुहैया कराती हैं:-
केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS)
सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS केंद्र सरकार में कार्यरत, रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए एक हेल्थकेयर प्रोग्राम है. 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी. CGHS डिस्पेंसरी सर्विस, एक्सपर्ट की सलाह और हॉस्पिटल में भर्ती समेत कई तरह की मेडिकल सर्विसेज देता है.
सैलरी के हिसाब से मिलता है रूम
CGHS के पैनल में आने वाले लोगों को सैलरी के हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल में रूम मिलता है. अगर आपकी सैलरी 36, 500 रुपये है, तो जनरल वार्ड में बेड मिलेगा. सैलरी 36, 501 से लेकर 50 हजार रुपये तक है, तो सेमी प्राइवेट रूम मिलेगा. 50 हजार 500 रुपये से ज्यादा की सैलरी होगी, तो प्राइवेट रूम मिलेगा.
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय की स्कीम है. इसमें बच्चों के लिए मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाता है. इस योजना में जन्म से 18 साल तक के बच्चों को गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज मिलता है.
इस कार्यक्रम में जन्म जात रोग,गंभीर बीमारियां समेत 32 रोगों का इलाज शामिल है.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
RSBY यानी राष्ट्रीय बीमा योजना को देश में गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL रहने वाले परिवारों के लिए शुरू किया गया था. इस योजना में 30 हजार रुपये तक का कवरेज मिलता है. यह परिवार के 5 लोगों को कवर करती है.
कर्मचारी राज्य बीमा योजना
ESI यानी कर्मचारी राज्य बीमा. यह कर्मचारियों के लिए एक सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है. इसका मैनेजमेंट भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC करता है. कर्मचारी राज्य बीमा योजना उन कर्मचारियों को कवर नहीं करती है, जिनकी मंथली इनकम 21 हजार रुपये से ज्यादा है. अगर आप 21 हजार से कम कमाते हैं, तो ही ESIC के लाभ ले सकते हैं. इसमें अस्पताल में एडमिट होने से लेकर डिस्पेंसरी से मुफ्त की दवाइयों की सुविधा मिलती है.
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना
राजस्थान सरकार ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है. यह एक इंश्योरेंस स्कीम है. इसका मकसद राज्य के निवासियों को सस्ती और क्वालिटी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है. भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में सामान्य बीमारियों के लिए 30 हजार रुपये तक और गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपये तक का कवरेज मिलता है.
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना
महाराष्ट्र सरकार ने कम आय वाले परिवारों के लिए इस योजना को शुरू किया है. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए मेडिकल सुविधा और सर्जरी मुफ्त है.
इस सरकारी स्कीम में हर साल प्रति पॉलिसी पर प्रति परिवार को 1.5 लाख रुपये तक का कवरेज मिलता है.
उत्तर प्रदेश श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना
इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा में 5 लाख रुपये तक और दुर्घटना के कारण मौत या स्थायी विकलांगता होने पर 2 लाख रुपये तक का कैशलेस बीमा कवर दिया जाता है. योजना के तहत रजिस्टर्ड मजदूर DBT के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
