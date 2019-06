नयी दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे केंद्र की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ में शामिल होने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि इस सहयोग से देश के कमजोर और गरीब लोगों को फायदा होगा.

Union Health&Family Welfare Minister,Dr.Harsh Vardhan,has written to the Chief Ministers of Delhi,Odisha,Telangana,&West Bengal urging them to join the Government of India’s flagship health protection scheme, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY). (File pic) pic.twitter.com/WH0LICWTn7

