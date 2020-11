नई दिल्ल: दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में लोकप्रिय भोजनालय ‘बाबा का ढाबा’ के मालिक कांता प्रसाद ने इंस्टाग्राम इनफ्लुएंसर व यूट्यूबर गौरव वासन के खिलाफ धन की हेराफेरी की शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. Also Read - Coronavirus in Delhi: दिल्ली में लगातार 5वें दिन कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 51 मौतें

हाल ही में प्रसाद (80) के एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर साझा किए जाने के बाद वह लोकप्रिय हो गए. वह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के दौरान दुकान न चल पाने से आर्थिक तंगी को लेकर अपनी व्यथा बताई थी .

उन्होंने यूट्यूबर वासन के सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किए गए वीडियो में अपने संघर्ष के बारे में बात की थी. पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में, प्रसाद ने कहा कि वासन ने उनका वीडियो शूट किया और इसे ऑनलाइन पोस्ट किया और सोशल मीडिया पर जनता को उन्हें पैसे देने की अपील की.

Delhi: Kanta Prasad, owner of #BabaKaDhaba, files Police complaint against Gaurav Wasan -who first shot his video & posted it- for allegedly misappropriating funds raised to help his wife & him. He alleges cheating, mischief, criminal breach of trust, criminal conspiracy by Wasan pic.twitter.com/f1IGxwcB2e

