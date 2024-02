Maharashtra Minister Baba Siddique Resignation: महाराष्ट्र के पूर्व राज्य मंत्री बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है. एक्स पर अपने फैसले की घोषणा करते हुए, बाबा सिद्दीकी ने लिखा, ‘मैं एक युवा किशोर के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ और यह 48 वर्षों तक चलने वाली एक महत्वपूर्ण यात्रा रही है. आज मैं तत्काल प्रभाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी @INCIndia की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं. ऐसा बहुत कुछ है जिसे मैं व्यक्त करना चाहता हूं, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि कुछ चीजें अनकही ही रह जाएं तो बेहतर है. मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जो इस यात्रा का हिस्सा रहे हैं.’

I joined the Indian National Congress party as a young teenager and it has been a significant journey lasting 48 years. Today I resign from the primary membership of the Indian National Congress Party @INCIndia with immediate effect. There’s a lot I would have liked to express…

— Baba Siddique (@BabaSiddique) February 8, 2024