Babri Verdict: अयोध्या (Ayodhya) में 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा (Babri Masjid) ढहाए जाने के मामले में CBI की विशेष अदालत के फैसले के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी (Murli Manohar Joshi) का रिएक्शन आया है. लाल कृष्ण आडवाणी ( Lal Krishna Advani) ने कहा कि मैं बाबरी मस्जिद मामले में विशेष न्यायालय के फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूं. इस फैसले से राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति मेरे व्यक्तिगत और भाजपा के विश्वास और प्रतिबद्धता का पता चलता है. Also Read - Babri Verdict: जानिये जज सुरेंद्र कुमार यादव ने बाबरी विध्वंस पर फैसला पढ़ते हुए क्या-क्या कहा...

बता दें कि कोर्ट ने लाल कृष्ण आडवाणी (LK Advani), मुरली मनोहर जोशी ( MM Joshi), उमा भारती (Uma Bharti), कल्याण सिंह (Kalyan Singh) समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है. जज सुरेंद्र यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मस्जिद विध्वंस (Babri Masjid) सुनियोजित नहीं थी.

It's a historic decision by the court. This proves that no conspiracy was hatched for December 6 incident in Ayodhya. Our program and rallies were not part of any conspiracy. We are happy, everyone should now be excited about Ram Mandir's construction: Murli Manohar Joshi, BJP https://t.co/dwpyHkDM6X pic.twitter.com/2Uf5WrINZp

— ANI (@ANI) September 30, 2020