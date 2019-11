नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के मस्जिद वापसी वाले बयान पर पलटवार करते हुए बड़ा हमला बोला है. बाबुल सुप्रियो ने कहा कि वह दूसरे जाकिर नाईक बन रहे हैं और उन पर कानूनी तौर पर लगाम लगाना चाहिए. उन्होंने कहा भारत में ऐसे कानून हैं जो कि इस तरह की भाषा पर रोक लगा सकते हैं.

दरअसल 9 नवंबर को राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा था कि मुझे मेरी मस्जिद वापस चाहिए, बस इसी बात को लेकर केंद्र सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो ने ओवैसी पर कड़ा हमला बोला है. सुप्रियो ने कहा कि वह जाकिर नाईक की भाषा बोल रहे हैं इससे प्रतीत होता है कि वह दूसरे जाकिर नाईक बनने का प्रयास कर रहे हैं.

Union Minister Babul Supriyo in West Bengal: Asaduddin Owaisi is becoming second Zakir Naik. If he speaks more than required, then we do have law and order in our country. pic.twitter.com/X7JgOkCVxb

