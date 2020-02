Baby Mufflerman is invited to the swearing in ceremony of Arvind Kejriwal: दिल्ली विधानसभा चुनाव को आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत लिया है. अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जुटे हुए हैं. लेकिन पार्टी के नेता गोपाल राय पहले ही बता चुके हैं कि इस शपथ ग्रहण समारोह में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री को आमंत्रित नहीं किया गया है. लेकिन 16 फरवरी को रामलीला मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में किसी ऐसे खास को आम आदमी पार्टी की तरफ से न्यौता दिया गया है जिसे देखकर आपके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ जाएगी.

Big Announcement: Baby Mufflerman is invited to the swearing in ceremony of @ArvindKejriwal on 16th Feb. Suit up Junior! pic.twitter.com/GRtbQiz0Is — AAP (@AamAadmiParty) February 13, 2020

जी हां, हम बात कर रहे हैं बेबी मफलरमैन की. यह वही बच्चा जिसकी तस्वीर दिल्ली विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले से ही सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है. इस बच्चे को मेकअप के जरिए अरविंद केजरीवाल जैसा बनाया गया है. बच्चे की मूछ है, उसने चश्मे लगाए हुए है, उसने मफलर और आप पार्टी की टोपी पहनी हुई है. बच्चे की तस्वीर चुनावों के दौरान ही वायरल हुई और तभी से इस बच्चे का नाम बेबी मफलरमैन बन गया.

बच्चे की तस्वीर को आम आदमी पार्टी के अधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है. तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन दिया गया है- बड़ी घोषणा, बेबी मफलरमैन को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया जाता है. तैयार हो जाओ जूनियर. बता दें कि इस बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. लोग इस बच्चे की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं और इसे पसंद भी कर रहे है. गौरतलब है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बन रही हैं. साथ ही पार्टी को दूसरी बार दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है.