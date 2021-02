Bachchon Ko Kab Lagegi Corona Vaccine? When Kids Will Be Vaccinated? देश में स्वास्थ्य कर्मियों को तेजी से कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है. पहले चरण में सरकार का लक्ष्य 30 लाख स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन लगाने का है. दूसरे चरण में 50 साल के अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी. लेकिन अब सवाल पूछे जाने लगे हैं कि आखिर बच्चों को कब वैक्सीन लगाई जाएगी? देश के विभिन्न राज्यों में स्कूल खुलने लगे हैं. बच्चे स्कूल जाने लगे हैं. ऐसे में पैरेंट्स का चिंतित होना स्वाभाविक है कि आखिर कब उनके बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी. Also Read - When will Corona Vaccine available in market in India: भारत में किस महीने से बाज़ार में मिलने लगेगी कोरोना वैक्सीन, जानें केंद्र सरकार की योजना

दुनिया में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं

दुनिया में अभी कहीं भी बच्चों को कोरोना की वैक्सीन नहीं दी जा रही है. दरअसल, दुनिया खासकर भारत में कोरोना को लेकर ऐसा अनुभव रहा है कि यह बीमारी उन्हें सबसे कम प्रभावित करती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में पिछले साल गर्मियों में कोरोना जब चरम पर था तब भी बच्चों के इससे संक्रमित होने के काफी कम मामले सामने आए. ऐसा भी देखा गया कि संक्रमण लगने के बावजूद बच्चे बीमार नहीं हुए. यह बीमारी बुजुर्गों के लिए सबसे खतरनाक थी.

वैसे यह भी कहा जा रहा है कि सभी बच्चे एक जैसे स्वस्थ नहीं होते. बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो मोटापे के शिकार होते हैं तो कई डायबिटीज से भी पीड़ित होते हैं. ऐसे में उनके लिए कोरोना की बीमारी खतरनाक हो सकती है. ऐसे में सभी को कोरोना की वैक्सीन लगाना जरूरी है.

भारत में क्या है योजना

भारत में भी बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने की अभी कोई योजना नहीं है. अभी पुख्ता तौर दुनिया की कोई भी कंपनी या वैज्ञानिक यह बताते की स्थिति में नहीं है कि मौजूदा कोरोना की वैक्सीन बच्चों पर कितनी प्रभावी है. हाल ही में अमेरिका की दो वैक्सीन निर्माता कंपनियों Pfizer-BioNTech और Moderna ने 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल कर रहा है. लेकिन इन ट्रायल्स के रिजल्ट आने और पुख्ता तौर पर बच्चों के लिए वैक्सीन विकसित होने में काफी समय लग सकता है. इस बारे में Moderna के Stephane Bancel ने पिछले दिनों कहा था कि ट्रायल के रिजल्ट जल्दी नहीं आएंगे. ये आंकड़े अगले साल के अंत तक ही आएंगे.