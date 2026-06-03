मौसम मारेगा- अगले 3 महीने भारत समेत दुनिया में बरपेगा कहर, WMO की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा

El-Nino Effect in India and Rest Of The World: इस बार मानसून के कमजोर रहने की खबरें अभी से परेशान करने वाली हैं. दुनिया अन-नीनो की चपेट में है, जो पूरी धरती के मौसम को तबाह करने पर अमादा है.

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दुनिया पर अल नीनो का खतरा @तस्वीर- AI से

El-Nino Effect in India and Rest Of The World: इन दिनों भयानक गर्मी का सामना कर रहे किसानों और अन्य लोगों के लिए यह खबर और भी पसीना निकालने वाली है. मौसम और मानसून को लेकर संकेत अच्छे नहीं है. सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में गर्मी बढ़ने के बढ़ने के आसार हैं. वर्ल्ड मेट्रलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन (WMO) की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया पर अल-नीनो की स्थिति गहरा रही है.

दुनिया के मौसम को डिस्टर्ब करता है अन-नीनो

बता अल-नीनो वह स्थिति है, जो वैश्विक हवाओं और बादलों के पैटर्न को बदलकर दुनिया भर के मौसम को डिस्टर्ब कर देता है. इसकी वजह से कहीं-कहीं पर बाढ़ और कहीं-कहीं पर विकट सूखे की स्थिति पनप जाती है. दुनिया में अल-नीनो के प्रभावी होने की स्थिति का भारत में मतलब है कि यहां मानसून कमजोर होगा और गर्मी ज्यादा सताएगी. बारिश की कमी से गर्मी का मौसम यहां लंबा खिंचेगा.

क्या कहती है अल-नीनो पर WMO की रिपोर्ट!

WMO की रिपोर्ट बताती है कि अल-नीनो की स्थिति सामान्य से ज्यादा मजबूत होने के संकेत हैं. जून से अगस्त के बीच इसके प्रभावी रहने की 80 फीसदी आशंका है, जो बाद में बढ़कर 90 फीसदी हो जाएगी. अल नीनो की यह स्थिति खतरे की घंटी बजाने वाली है.

भारत में कमजोर दिख रहा है मानसून

बता दें भारत में मानसून अभी से कमजोर दिखने लगा है. पहले भारतीय मौसम विभाग (IMD) का पूर्वानुमान था कि मानसून इस बार 25 मई तक केरल के तट से टकरा सकता है, लेकिन अब इसके 4 जून को यहां दस्तक देने की उम्मीद है. इस लिहाज से यह करीब 10 दिन लेट हो चुका है. सामान्य तौर पर मानसून के केरल में दस्तक देने की तारीख 1 जून मानी जाती है. मौमस वैज्ञानिकों ने पहले ही भारत में इस बार कमजोर मानसून की भविष्यवाणी की थी. इस बार बारिश सामान्य से कम होगी.

क्या है अल-नीनो

धरती पर भू-मध्य रेखा के पास मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में एक निश्चित अवधि के दौरान समुद्र की सतह के तापमान में होने वाली एक वृद्धि है.यह आमतौर पर 9 से 12 महीनों तक रहती है. यह सिस्टम एक्टिवेट होने पर वैश्विक तापमान और बारिश के पैटर्न को बुरी तरह प्रभावित करता है. इससे मौसम की घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है. इसके चलते-चलते कहीं-कहीं अत्याधिक सूखा तो कहीं-कहीं पर अत्याधिक बारिश की स्थिति पैदा होती है.

UN महासचिव ने चेताया

वर्ल्ड मेट्रलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन (WMO) की इस रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव एन्टोनियो गुटारेस ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा, ‘विज्ञान स्पष्ट है, आने वाले महीनों में 90 प्रतिशत निश्चितता के साथ अन-नीनो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है. दुनिया को इसे जलवायु संबंधी की तत्काल चेतावनी समझना चाहिए.’

आग में घी डालेगा अन-नीनो

उन्होंने अपने बयान में आगे कहा, अल नीनो की स्थिति, लगातार गर्म हो रही दुनिया के लिए आग में घी डालने का काम करेगी. इसके प्रभाव और भी ज्यादा और जोरदार होंगे, जो और भी दूर तक फैलेंगे. यह विनाशकारी गति से सीमाओं को पार कर जाएंगे.’

दुनिया को ढूंढने होंगे उपाय

उन्होंने आगे कहा, ‘इस संकट का एकमात्र प्रभावी जवाब है- जलवायु के लिए ऐसे कदम उठाना जो इस संकट के बराबर हों.’ यानी जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता को खत्म करना, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव की गति को तेज करना, सबसे ज़्यादा जोखिम वाले लोगों की सुरक्षा करना, और सभी के लिए ‘अर्ली वार्निंग सिस्टम’ (जल्द चेतावनी देने वाली प्रणालियां) उपलब्ध कराना.’