रील बनाने के मतवालों के लिए बुरी खबर! केदारनाथ सहित इस धार्मिक यात्रा पर नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल, जान लें ये नया सख्त नियम

उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा की मर्यादा बनाए रखने के लिए मंदिर परिसरों में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार ने यह फैसला रील और ब्लॉग बनाने के कारण बढ़ते विवादों को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया गया है.

चारधाम यात्रा के दौरान अब आप मंदिर परिसरों में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे. उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों की मर्यादा और पवित्रता बनाए रखने के लिए यह सख्त कदम उठाया है. रील और ब्लॉग बनाने के नाम पर होने वाले विवादों को रोकने के लिए प्रशासन ने इस वर्ष यह नया नियम लागू किया. इस नियम के सहारे सरकार का उद्देश्य श्रद्धालुओं को बिना किसी अवरोध और पूरी श्रद्धा के साथ दर्शन करने की सुविधा प्रदान करना है.

मंदिरों की पवित्रता और मर्यादा के लिए सख्त नियम

प्रशासन का मानना है कि मोबाइल से वीडियो बनाने के दौरान कई बार धामों की गरिमा प्रभावित होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए गढ़वाल आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. अब मंदिरों के भीतर अनावश्यक शोर-शराबे और रील बनाने की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी.

वहीं, बद्रीनाथ में सिंहद्वार से आगे मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इसी तरह केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के मुख्य परिसरों में भी श्रद्धालुओं को फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी. वहीं, नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

मोबाइल सुरक्षित रखने की होगी व्यवस्था

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) विशेष इंतजाम करेगी. धामों में प्रवेश से पहले मोबाइल फोन जमा करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए काउंटर बनाए जाएंगे. इससे यात्री निश्चिंत होकर दर्शन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. यात्रा को सुगम बनाने के लिए सड़कों और संचार सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं. एनएच, बीआरओ और लोनिवि को 31 मार्च तक सभी यात्रा मार्गों की मरम्मत पूरी करने को कहा गया है. बीएसएनएल को यात्रा मार्गों पर निर्बाध नेटवर्क सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों की 15-15 दिन की रोटेशन ड्यूटी लगाएगा. यात्रा मार्गों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के साथ-साथ एयर एंबुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिससे आपातकालीन स्थितियों में मरीजों को तत्काल सहायता मिल सकेगी.

रजिस्ट्रेशन की ऑफलाइन और ऑनलाइन व्यवस्था

इस वर्ष भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पूर्व की भांति 60 प्रतिशत ऑफलाइन और 40 प्रतिशत ऑनलाइन रखी गई है. भीड़ के प्रबंधन के लिए जरूरत पड़ने पर पंजीकरण काउंटरों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है. जाम से निपटने के लिए शटल सेवाओं का भी संचालन होगा.

रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के स्वागत की भव्य तैयारी

पिछले वर्ष रिकॉर्ड 56 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए थे, और इस बार भी 50 लाख से अधिक यात्रियों के आने की उम्मीद है. सरकार और प्रशासन का लक्ष्य है कि आस्था के इन केंद्रों की गरिमा को बनाए रखते हुए सुरक्षित और मर्यादित यात्रा संपन्न कराई जाए.

