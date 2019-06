नई दिल्‍ली: ओडिशा की पुलिस ने राज्‍य के कटक जिले के बादामबाड़ी इलाके में शनिवार की रात भारी मात्रा में कैश बरामद किया है. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस पार्टी ने बादामबाड़ी इलाके में बंगाल के रहने वाले दो युवकों को दबोचा और उनके बैग की तलाशी ली तो उसमें से 81 लाख रुपए नकद मिले. पुलिस ने 81 लाख रुपए बैग से निकलने के बाद दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया.

Cuttack: Badambadi Police detained 2 youth with a bag containing Rs 81 lakh, yesterday. Police investigating the matter. #Odisha pic.twitter.com/UpRgozDOES

— ANI (@ANI) June 30, 2019