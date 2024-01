Badarpur Murder Video: दिल्ली में अपराधियों का तांडव जारी, बदरपुर में लाश खींचते हुए पकड़े गए 3 बदमाश

देश की राजधानी दिल्ली में अपराध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. यह घटना कल रात साउथ ईस्ट दिल्ली की है. दिल्ली पुलिस बदरपुर इलाके में एक लाश को खींच कर ले जा रहे 3 लोगो को पेट्रोलिंग कर रही टीम ने देखा. पुलिस को देखते ही तीनों अपराधी भागने लगे.ये घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है की कैसे बदमाश पुलिस को देख कर भाग रहे हैं.पुलिस इन तीनों का पीछा कर इन्हें अपनी हिरासत में लेती है.

दरअसल घटना कल देर रात साउथ ईस्ट दिल्ली के बदरपुर इलाके की हैं. पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम गौरव है, वही जो तीन बदमाश गौरव के शव को सड़क पर खिंच रहे थे उनसे से 2 नाबालिग है और तीसरा बदमाश सुरेंदर पुत्र अरमान है.

Murder of 22 year old Gaurav last night in Badarpur area of #Delhi. The killers stabbed him more than 20 times, then dragged his body away. The policeman who arrived while patrolling also stabbed Natwar and injured him. 1/2 pic.twitter.com/CNmOLF1mJh

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) January 10, 2024