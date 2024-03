Hindi India Hindi

Budaun Double Murder Case: बदांयू में दो बच्चों की हत्या करने वाले आरोपी की मुठभेड़ में मौत, इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च, जांच जारी

मृतक बच्चों के परिवार ने एफआईआर में आरोपी के भाई जावेद का भी नाम लिया है. उसकी तलाश में टीमें काम कर रही हैं. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

उत्तर प्रदेश के बदायूं का केस है.

उत्तर प्रदेश के बदायूं की बाबा कॉलोनी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक व्यक्ति ने घर में घुसकर दो छोटे बच्चों की हत्या कर दी. बच्चों की उम्र लगभग 11 और 6 साल थी. बदायूं के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) मनोज कुमार ने कहा कि हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है. यह जांच के दौरान पता चलेगा.

बच्चे छत पर खेल रहे थे

बरेली के पुलिस महानिरीक्षक राकेश कुमार ने बताया, “बच्चे छत पर खेल रहे थे. आरोपी आया, कुछ देर इंतजार किया. फिर छत पर गया और उनकी हत्या कर दी.” लिस मौके पर पहुंची और आरोपी ने भागने की कोशिश की. हमने आरोपी का पीछा किया. उसने पुलिस पर गोलीबारी की और जवाबी कार्रवाई में मारा गया. आरोपी की मौके पर ही मौत हो गई.” पुलिस मामले की जांच कर रही है. आरोपी के बारे में पूछे जाने पर कुमार ने कहा, “आरोपी की उम्र 25-30 के बीच है. हम आगे की जांच के बाद उनका खुलासा करेंगे.”

कॉलोनी में भारी पुलिस सुरक्षा तैनात

मंडी समिति चौकी के पास स्थित बाबा कॉलोनी में भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई क्योंकि स्थानीय लोगों ने भयानक दोहरे हत्याकांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. उत्तेजित लोगों को शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है. हत्या के पीछे के मकसद के बारे में पूछे जाने पर कुमार ने कहा, बच्चों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पीड़ितों के परिवार को आश्वासन दिया है कि जांच की जाएगी.

मृतक बच्चों के घर के बाहर भारी पुलिस तैनात. पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी मारा गया.

#WATCH | | Budaun (Uttar Pradesh) Double Murder Case: Heavy police deployment outside the house of the deceased children in Budaun. Two children were murdered in Baba Colony near the Mandi Samiti outpost yesterday. The accused was killed in retaliatory firing by the Police. pic.twitter.com/0tYf8KS6mu — ANI (@ANI) March 20, 2024

पुलिस अधिकारियों ने मृतक बच्चों के घर का निरीक्षण किया.

#WATCH | | Budaun (Uttar Pradesh) Double Murder Case: Police officials inspect the house of the deceased children in Budaun. Two children were murdered in Baba Colony near the Mandi Samiti outpost yesterday. The accused was killed in retaliatory firing by the Police. pic.twitter.com/m6HHSJHS5v — ANI (@ANI) March 20, 2024

एफआईआर में आरोपी के भाई जावेद का भी नाम

एसएसपी बदायूं, आलोक प्रियदर्शी ने बताया, “आरोपी साजिद कल शाम करीब 7:30 बजे घर में घुसा और छत पर गया जहां बच्चे खेल रहे थे. उसने दोनों बच्चों पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी. फिर वह नीचे आया जहां भीड़ ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह भाग निकला. पुलिस टीमें तब हरकत में आईं जब उन्हें पता चला कि आरोपी भाग गया है. आरोपी ने पुलिस पर गोलीबारी की और जवाबी कार्रवाई में मारा गया. हत्या का हथियार और रिवॉल्वर है. बरामद कर लिया गया है. मृतक बच्चों के परिवार ने एफआईआर में आरोपी के भाई जावेद का भी नाम लिया है. उसकी तलाश में टीमें काम कर रही हैं. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

#WATCH | Budaun Double Murder Case | SSP Budaun, Alok Priyadarshi says, “The accused Sajid…entered the house yesterday at around 7:30 pm and went to the terrace where the children were playing. He attacked the two children and murdered them. He then came down where the crowd… pic.twitter.com/popxtAAqC7 — ANI (@ANI) March 20, 2024

फ्लैग मार्च

परिवार के मुताबिक, आरोपी ने मृतक बच्चों के पिता से 5,000 रुपये की मांग की थी. पुलिस अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों ने जहां यह घटना हुई थी आज सुबह वहां फ्लैग मार्च किया.