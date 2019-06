नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान लोगों पर बंदूकें तान दी. पुलिस ने जिन पर बाइक चेकिंग के नाम पर इतनी सख्ती दिखाई, वह कोई अपराधी नहीं, बल्कि आम लोग थे. वाहन चेकिंग के दौरान अचानक पुलिस द्वारा इस तरह का बर्ताव किए जाने से लोग डर गए. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस बंदूक तानकर लोगों से कह रही है कि ‘हेलमेट कौन पहनेगा.’

मामला यूपी के बदायूं का है. यहां के वजीरगंज में पुलिस ने आज वाहन चेकिंग की. पुलिस ने बाइक सवारों को रोकना शुरू किया और रुकते ही हाथ ऊपर करने को कहते हुए उन पर बंदूकें तान दीं. एक दो नहीं बल्कि कइयों के साथ ऐसा किया गया. वीडियो में पुलिस को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ‘हाथ ऊपर करो, वरना गोली हाथ में लग जाएगी.’ यानी वाहन चेकिंग के लिए पुलिस ने लोगों को धमकाकर हाथ ऊपर करने को कहा.

Police point gun at people during regular vehicle checking in Wazirganj, Badaun. (20.6.19) pic.twitter.com/N02fSAYwsx

— ANI UP (@ANINewsUP) June 24, 2019