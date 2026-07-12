बद्रीनाथ धाम दान चोरी मामला: एक नहीं, कई बार हुई हेराफेरी; जानें SIT रिपोर्ट के खुलासे और पूरी टाइमलाइन

बद्रीनाथ धाम दान चोरी मामले की जांच पूरी हो गई है. 18 पन्नों की रिपोर्ट में कई बार हुई हेराफेरी की बात सामने आई. BKTC ने कार्रवाई करते हुए कर्मचारी को निलंबित भी कर दिया है.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 12, 2026, 4:00 PM IST
बद्रीनाथ धाम दान चोरी मामला: एक नहीं, कई बार हुई हेराफेरी; जानें SIT रिपोर्ट के खुलासे और पूरी टाइमलाइन
मंदिर प्रशासन की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए. (Photo from IANS)
  • बद्रीनाथ धाम में दान की चोरी मामले में जांच पूरी हो गई है
  • चार सदस्यीय जांच समिति ने 18 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी है
  • रिपोर्ट में बताया गया कि दान की कथित हेराफेरी एक नहीं, कई बार हुई
  • जांच समिति ने CCTV बढ़ाने और ब्लाइंड स्पॉट खत्म करने की सिफारिश की है

Badrinath Dham Donation Row: बद्रीनाथ धाम में दान और कीमती सामान की कथित चोरी मामले में जांच पूरी हो गई है. चार सदस्यीय जांच समिति ने 18 पन्नों की रिपोर्ट मुख्य कार्याधिकारी (CEO) को सौंप दी. जांच में सामने आया है कि दान की हेराफेरी एक बार नहीं, बल्कि कई बार अलग-अलग मौकों पर हुई. इस मामले ने मंदिर प्रशासन की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद समिति ने निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है.

SIT रिपोर्ट में क्या सामने आया? CCTV से मिले अहम सुराग

जांच समिति ने बताया कि CCTV फुटेज में 2 जुलाई की रिकॉर्डिंग में आरोपी कर्मचारी कथित तौर पर दान की रकम का दुरुपयोग करते दिखाई दिए. जांच के दौरान, समिति को घटना से पहले के केवल 14 दिनों की रिकॉर्डिंग ही मिल सकी. क्योंकि पुराने CCTV कैमरों की गुणवत्ता और स्टोरेज क्षमता कम होने के कारण फुटेज सिर्फ 15 दिन तक ही सुरक्षित रह पाती थी. हालांकि, जांच टीम ने इन 14 दिनों की कई रिकॉर्डिंग को भी महत्वपूर्ण माना है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन फुटेज से यह संकेत मिलता है कि कथित गड़बड़ी एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी ऐसे मामले हो सकते हैं.

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BKTC ने कर्मचारी निलंबित किया, सभी आरोप सही पाए गए

7 जुलाई को इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए अध्यक्ष कार्यालय में तैनात निजी सहायक प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था. इससे पहले श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था. निष्पक्ष जांच हो इसके लिए समिति ने चार सदस्यीय जांच पैनल का गठन किया था. जांच के दौरान मिले स्पष्टीकरण, उपलब्ध साक्ष्यों और प्रारंभिक रिपोर्ट की समीक्षा के बाद समिति ने माना कि लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं.

भविष्य में चोरी रोकने के लिए जांच समिति ने सुझाव भी दिए

जांच रिपोर्ट में भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई सुझाव भी दिए गए हैं. समिति ने दान गिनने वाले कक्ष में अधिक संख्या में हाई-क्वालिटी CCTV कैमरे लगाने की सिफारिश की है, ताकि हर गतिविधि स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो सके. इसके अलावा, मंदिर की परिक्रमा मार्ग पर मौजूद सभी ब्लाइंड स्पॉट को भी CCTV निगरानी के दायरे में लाने की बात कही गई है. माना जा रहा है कि इन सिफारिशों को लागू करने से मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता दोनों को मजबूती मिलेगी.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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